Consejo se escuda en falencias y precariedad ante pedido de informe

Los integrantes del Consejo de la Magistratura (CM) se reunieron ayer en sesión ordinaria y dieron entrada al pedido de informe de la Cámara de Senadores con relación a la conformación de la última terna para ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los nominados son César Diesel, Gustavo Santander y Delio Vera, nombres que generan cuestionamientos porque el CM no dio divulgación a los audios de las deliberaciones de sus miembros al momento de argumentar oralmente sus decisiones, y solamente se veían las imágenes.

Así, el órgano no dio publicidad al momento en que se elaboró la terna, como lo establece la Ley 6299/2019, que dice que debe ser de carácter público y transmitida por “medios audiovisuales de fácil acceso para la ciudadanía”.

En la sesión de ayer, los consejeros solamente pusieron excusas, escudándose en falencias tecnológicas y precariedades edilicias.

Por ejemplo, Carlos Raúl Cabrera, representante del Ejecutivo ante el CM, quien por cierto fue nombrado en tiempos de Horacio Cartes y logró con una medida cautelar de la Corte poder cobrar doble salario, uno como miembro del citado órgano y otro como funcionario de Itaipú, defendió el proceso desarrollado por el Consejo y afirmó que superó “todas las pruebas”.

“Ha sido un proceso transparente. Hemos obtenido un resultado positivo, y cuál es la circunstancia que se critica a este proceso, se critica el proceso que estamos con inconvenientes en cuanto al audio, pero no es menos cierto que tampoco tenemos los medios con los cuales podríamos estar mejor, como nuestro local, en donde en este momento tal vez hubiésemos tenido una obra terminada, con todos los elementos tecnológicos”, dijo.

No obstante, en la sesión de ayer y en otras donde no se definía la terna no hubo inconvenientes tecnológicos.

De nivel. Cabrera también cuestionó las críticas ciudadanas hacia la terna. “Nuestra gente quiere que nuestro reglamento establezca determinados puntajes, que metamos todo en una computadora y la computadora decida quiénes van a ser los miembros de la terna, pero no es menos cierto que la voluntad de la Constitucional Nacional son votos, y el resultado ha sido una terna altamente profesional, con tres integrantes de primer nivel, y el producto ha sido bueno”, aseveró el consejero.

Sin embargo, ningún elegido es académicamente de primer nivel, y tienen promedios bajos al recibirse como abogados (Diesel, 3,63; Santander, 3; y Vera, 2,63).

Por su parte, el senador Juan Bartolomé Ramírez solicitó que el pedido de la Cámara Alta sea remitido a la Asesoría Jurídica. Defendió el proceso del CM porque fue “legítimo, justo y transparente”, aunque admitió que existen “deficiencias en lo que hace a la emisión o la transmisión de nuestros eventos”. “Es parte de una nueva dinámica que nos exige la ley de transparencia, pero en ningún momento hemos violentado la ley” afirmó.