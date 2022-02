Consejo Administrativo de Itaipú se reunirá para seguir negociando tarifa del 2022

"La reunión se hace mañana (miércoles) y aún no tendremos una definición. Nosotros vamos a tener un plazo de un mes más para operar sin la base presupuestaria y esperamos cerrar en ese transcurso", adelantó Cáceres a Radio Monumental 1080 AM.

Mencionó que con la incorporación del nuevo director brasileño, el vicealmirante Anatalício Risden, quien asumió este martes, y los cambios en las direcciones de la binacional en el lado brasileño, será muy difícil llegar a un acuerdo mañana.

No obstante, aseguró que se está negociando, trabajando y buscando el consenso entre las partes.

"Nosotros mantenemos la posición de tener una tarifa de USD 22,60 USD kW/mes, mientras que Brasil tiene la intención de llevar la tarifa a USD 18,95 USD kW/mes. Nos encontramos negociando en el marco del Anexo C que establece la base presupuestaria para fijar la tarifa y, obviamente, los componentes son, aparte de las regalías, los mantenimientos y exportación, el pago de la deuda", indicó.

Cáceres explicó que el vecino país busca reducir la tarifa, debido a que este año la deuda de la binacional tendrá una reducción de USD 600 millones, considerando que anualmente se pagan USD 2.000 millones por año y que este año la cifra será de USD 1.400 millones.

"La intención paraguaya es mantener el precio, bajo el argumento de que con esta recaudación se podrá invertir en obras de infraestructura que se están llevando a cabo en los dos países, la construcción de los puentes y los compromisos con la ANDE de USD 240 millones. Y, obviamente, queremos que ese fondo esté disponible", señaló.

Manifestó que, a pesar del tiempo, seguirán sosteniendo la misma postura, aunque reconoció que Paraguay no puede imponer su voluntad ni Brasil la suya. Además, sostuvo que no está en condiciones para hablar de un plan B en caso de no llegarse a un acuerdo.

El director paraguayo también habló que este año se cumplirá con la penúltima cuota de USD 1.400 millones y en el 2023 será la última, de USD 300 millones, con lo que se tendrá una reducción de USD 1.700 millones.

La ingeniera industrial y ex viceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, había manifestado que Brasil puede disponer la reducción de la tarifa de su parte de la energía, que es un 50%, pero no así de la energía que Paraguay vende al Brasil por no utilizar su 50%.

En caso de que Paraguay no llegue al acuerdo, la experta afirma que la tarifa debe mantenerse en USD 22,60 kW/mes, porque, en caso de discordia, prevalece el presupuesto del año anterior.