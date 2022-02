Consejo de Itaipú se reúne esta semana para definir tarifa

La ingeniera industrial y ex viceministra de Minas y Energía Mercedes Canese alerta que la ciudadanía debe estar atenta a lo que ocurra en la sesión del Consejo de Itaipú.

“Si Brasil quiere cobrar menos sobre su 50% de energía eso no es un problema, mientras no sea por debajo de los costos de operación de Itaipú, al final es parte de Brasil, tienen el derecho de hacer eso con su parte, mientras no nos perjudique a nosotros. Lo que no pueden hacer es bajar la tarifa de nuestra parte de la energía”, afirmó Canese. Agregó que Paraguay puede no dar el acuerdo, con lo cual la tarifa debe mantenerse en USD 22,60 kW/mes, porque en caso de discordia prevalece el presupuesto del año anterior.

Además, el ex gerente técnico de la ANDE ingeniero Fabián Cáceres había subrayado en más de una ocasión que en caso de bajar la tarifa el mayor beneficio es para Brasil, país que aprovecha el 85% de la producción de Itaipú.

Preocupación. Igualmente, la ingeniera Canese, quien también forma parte de la campaña Itaipú 2023, Causa Nacional, sostiene que está preocupada por la utilización que se haga de los recursos generados por la entidad. Cuestiona que se realicen gastos discrecionales como la construcción de puentes y gastos socioambientales, “más todavía en un año electoral”.

“No solamente no tiene que bajar la tarifa de exportación, sino que ese dinero se tiene que utilizar para mejorar la infraestructura de la ANDE, ampliar la tarifa social, y ofrecer una tarifa reducida a las empresas que generan empleo”, opinó. Sobre la revisión del Anexo C en el 2023, criticó que de parte del Gobierno el acta secreta de 2019 demostró que se pretende seguir entregando la soberanía hidroeléctrica a Brasil.