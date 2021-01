Concepción: Reportan ataque a una estancia en San Alfredo

Datos preliminares indican que los desconocidos permanecieron en el sitio hasta la noche del miércoles y antes de retirarse quemaron parte del establecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no pueden precisar si existen personas heridas. La estancia sería de la familia Urrutia Zavala.

En la zona hay dos establecimientos colindantes, uno se llama San José y el otro San Jose’i, explicó a Última Hora el comisario Mario Vallejo, subjefe de Antisecuestro.

FTC indaga sobre el hecho

El vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), Luis Apesteguía, también informó en contacto con Monumental 1080 AM que aún no se cuenta con mayores detalles sobre el hecho, pero no se descarta que fuera perpetrado por algún criminal que opera en la zona.

En ese sentido, aclaró que, por las características de la zona, podría tratarse del accionar de la Agrupación Campesina Armada (ACA) o del Ejército Mariscal López (EML).

“Son grupos que realizan este tipo de acciones en ese sector. Esto no está confirmado y nosotros seguimos investigando para informar con mayor responsabilidad. No es una zona de influencia habitual del EPP”, señaló.

Integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se trasladan hasta la zona, vía terrestre, para verificar la situación.

San Alfredo es una localidad situada a unos 78 kilómetros de la ciudad de Concepción.