Concejales liberales de PJC se defienden de "ataques" del intendente

En ese sentido, detallaron que la Junta Municipal cuenta con una mayoría de cuatro concejales colorados, uno del Partido Demócrata Cristiano y tres liberales.

Asimismo, manifestaron que no se trata de una persecución política, sino más bien la culminación de todo un proceso de acompañamiento de la gestión del intendente durante cuatro años, tiempo en el que el Ejecutivo municipal no respondió a los reclamos de la Junta para instalar un proceso de diálogo, incluso no contestando los pedidos de informes.

Sobre el punto, refirieron que ante dicha situación y presionados por sectores ciudadanos, en especial correligionarios pertenecientes a organizaciones vecinales, decidieron retirar su apoyo y confianza al intendente.

Además, denunciaron que ante la delicada situación de la pandemia del coronavirus (Covid-19), el intendente adjudicó a su empresa familiar por la vía de la excepción para la entrega de alimentos a ser distribuidos a familias de sectores vulnerables por la suma de G. 2.500 millones.

"No se trata de ninguna persecución política y traición a la causa liberal, no claudicaremos jamás contra los principios ideológicos de nuestro querido Partido Liberal, que el intendente sea de nuestro signo político no significa que debemos admitir ni avalar ninguna irregularidad y menos hechos de corrupción", remarcaron.

Entre tanto, afirmaron que la intervención es un proceso legal y constitucional que faculta a la Junta Municipal a recurrir a dicho mecanismo en busca de la transparencia, convirtiéndose para el intendente en una oportunidad de demostrar que su administración es honesta y transparente.

Finalmente, instaron a las autoridades del Partido Liberal Radical Auténtico y a los diputados para que aprueben el pedido de intervención a la gestión municipal.

La nota está firmada por los concejales Martín Leonardo Escobar Deleón, Gloria Elizabeth Escobar y Mario Wernes Niz Echagüe.

El jefe comunal culmina este año su tercer periodo al frente de la Municipalidad de PJC. Asumió en el 2006 y no descarta la posibilidad de candidatarse para un siguiente periodo.