Concejales de PJC aprueban intervención de la Comuna

La propuesta de tratar sobre tablas vino del concejal Orlando Guardatti (ANR), quien al ser consultado manifestó “que el tema fue tratado como primer punto del día y se decidió con 7 votos a favor, 2 abstenciones y 3 en contra”.

Los 4 ediles del Partido Colorado (Ivo Lezcano, Cristhian Franco Candado, José Villalba y Orlando Guardatti), los del Partido Liberal Radical Auténtico (Mario Niz, Gloria Escobar y Martín Escobar De León), mientras que se abstuvieron Milciades Brítez (independiente) y Éver Salinas, actual presidente del cuerpo legislativo. Votaron por el rechazo Agustín Torres, Germán Casanova y Zulma Icassati de Acevedo (esposa del diputado Robert Acevedo).

Entre las irregularidades detectadas a inicio del presente año, la propia Contraloría General de la República (CGR) ha corroborado la entrega de montos millonarios a comisiones vecinales y a organizaciones sociales en concepto de aportes a entidades sin fines de lucro que superarían la sideral suma de G. 4.150 millones, de los cuales G. 4.062.452.040 no cumplen con los requisitos legales.

Consultado, el presidente de la Junta municipal de PJC, Éver Salinas (PLRA), dijo que “a partir de ahora vamos a enviar a los organismos pertinentes para el cumplimiento de la decisión de los colegas, vamos a asesorarnos bien al respecto con gente entendida en la materia para defender la institucionalidad, es la primera vez que se tiene una decisión de la mayoría y eso se debe cumplir”.

Por su parte, el intendente José Carlos Acevedo manifestó a los medios que “estamos muy tranquilos porque creemos que hemos cumplido tal como dice la ley. Existen todos los documentos a disposición de los concejales y de otras instituciones. Acá estamos empezando un año electoral y lo que quiere esta gente es sacarme de un nuevo periodo. Sabe el potencial electoral que tenemos los Acevedo y no saben cómo ensuciarnos. En el grupo político que tenemos ya estamos hablando para un periodo más, y por eso empiezan estos juegos sucios de la política, entre ellos, están el ex gobernador Pedro González, los liberales que apoyaron el pedido son todos de su movimiento, y a través de las urnas no nos van a ganar nunca. En esas condiciones también están los colorados que nunca ganaron una elección”.