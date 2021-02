“Este Gabinete de Mario Abdo Benítez está compuesto solamente de corruptos. Nos ha indignado bastante aquel manifiesto en que ella (Nilda Romero) se pronunciaba en favor del corrupto escrachado Juan Ernesto Villamayor. Ella se ha pronunciado a favor de los cuates y de los amigos, mas no así de las mujeres en estado de vulnerabilidad que varias veces han recurrido a esa instituciones pidiendo protección”, señaló la abogada Aidé Vera.

Lamentó que con bombos y platillos se defienda a mujeres que no fueron agredidas ni física ni verbalmente, pero que no se compadezcan de sus congéneres que son víctimas de violencia y no son tratadas por igual.

Además, un integrante de Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE) señaló que mediante un informe de la Contraloría General de la República se han interiorizado de que la ministra en menos de cuatro años abultó su patrimonio en más de G. 7.000 millones.

“Eso indigna, eso duele, que siga ocurriendo esto en Paraguay y que el presidente Mario Abdo no la destituya y que cuando el Ministerio Público también debiera hacer de oficio estas investigaciones sobre estos informes no lo hace”, manifestó.

Manifestación pasó a la Fiscalía General

Seguidamente, el grupo de manifestantes se dirigieron hasta la sede del Ministerio Público para, una vez más, pedir la salida de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. El escrache ciudadano se realiza periódicamente ante el mal desempeño de la Fiscalía en casos de corrupción.

Manifestación Fiscalía.png Los manifestantes fueron también frente al Ministerio Público. Foto: Gentileza

“Esta fiscala general no representa los intereses de la ciudadanía, no posee un perfil en el que podamos confiarle los intereses del país. Sin embargo, nos damos cuenta que ella es cómplice de otorgar impunidad a aquellos mafiosos. Sabemos que es una servil a la clase política corrupta, pues ha sido puesta por el ex presidente Horacio Cartes”, afirmó Vera.

Sostuvo que la agrupación presentó un proyecto de modernización de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), entendiendo que solo 11 fiscales se encuentran designados para investigar hechos de corrupción para 270 distritos, 17 gobernaciones, y para todo el aparato del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“No cuentan con perito propio en la Unidad, deben utilizar un perito cuando tenga tiempo, no cuentan con infraestructura, el edificio es pequeño y ni siquiera hay armario para guardar documentos que están guardados en bolsas por los pasillos de la institución, faltan recursos humanos, faltan fiscales especializados en anticorrupción”, lamentó.

Señaló que esta situación de pobreza hace que la unidad sea tomada por la corrupción, superada en capacidad, y que lleva a investigaciones pobres y deficientes. Recordó el caso de ex senador Óscar González Daher y Raúl Fernández Lipmann, investigados por los audios filtrados y que terminó en una seudocondena, que es lo mismo que impunidad y que Quiñónez no haga nada al respecto.

Manifestación a favor de jueza

En la misma jornada, el grupo se trasladó hasta el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde debía estudiarse el caso de la jueza Honorina Acosta, quien en el 2018 había decretado el arresto domiciliario del intendente de Concepción, Alejandro Urbieta.

Manifestación JEM.png El grupo de ciudadanos autoconvocados se manifestó a favor de jueza de Concepción. Foto: Gentileza

"Venimos a apoyar a una de las pocas juezas que confrontan a este sistema y animó a pedir la prisión y que fue denunciada justamente con el tráfico de influencia en el JEM, compuesto de las peores personas", apuntó.

Por su parte, durante la sesión de este martes, el órgano extrapoder resolvió por unanimidad de los miembros presentes la absolución de la magistrada por no haberse comprobado mal desempeño de sus funciones.