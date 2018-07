Con 3 años de retraso, MEC entrega 2.000 computadoras en Caacupé

Los USD 3,6 millones para la implementación de este programa de tecnologías basado en el modelo one to one (1 a 1) están disponibles desde el 2015, a través de los Fondos de Excelencia.

En marzo del 2017, profesores, alumnos y padres de familia se mostraron disconformes y preocupados por la falta de recursos del Ministerio en este proyecto.

Además, el programa atraviesa por dificultades como la falta de conexión a internet en las instituciones educativas. Asimismo, algunos programas no están instalados en todas las netbooks.

El mantenimiento de los equipos tampoco estaba garantizado para las 3.416 computadoras que fueron adquiridas por la cartera anteriormente.

Es lo que ocurría también el año pasado, en escuelas como Presbítero Escurra de la Villa Serrana. Recién este curso lectivo el MEC adjudicó el servicio de mantenimiento para estas computadoras que descansan en oficinas de las escuelas de Caacupé.

Garantía. Con esta nueva adquisición de las 2.000 máquinas, el Ministerio sí tiene un componente para servicios de reparación de los insumos por dos años.

El ministro de Educación, Raúl Aguilera, consideró que incluso en el modelo tecnológico, “muchos elementos” están desfasados y se está reformulando el proyecto TIC.

Informó que cuentan todavía con USD 80 millones del Fonacide para invertir en tecnología en las instituciones educativas de gestión pública.

Otras 2.336 computadoras deben entregarse entre el 2019 y el 2020, con lo que se universaliza el programa en Caacupé. A la par, se prevé una evaluación del desarrollo de esta pedagogía.

El modelo 1 a 1

El programa Una computadora por niño busca desde un modelo pedagógico construccionista, que niños, educadores y padres de familia se involucren en el desarrollo de su comunidad.Se diferencia de otros proyectos tecnológicos en que la netbook se utiliza para que cada niño pueda desarrollar su potencial creativo basándose en su propia experiencia.Por otro lado, la herramienta se usa de forma transversal dentro del sistema educativo, en distintas áreas del conocimiento.De esta manera, los docentes se convierten en guías de los escolares.