Según explicó el profesional del Derecho, la joven los denunció por supuesta violencia contra la mujer, amparada en la Ley 5777, de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, pero dijo que los conductores solamente transmitieron los comentarios que realizaban los internautas sobre la modelo.

"Fueron comentarios de las redes sociales que ellos leyeron en el programa. Nunca hubo algún improperio, en ningún momento la denigraron ni la cosificaron, solo transmitieron. Ella denuncia que César Trinidad, por ejemplo, la denigró cuando se refirió a cuando fue a la escuelita, pero él solo quiso ponerse en el lugar de los padres, que muchos no están de acuerdo con lo que ella hace", aseveró.

Nota relacionada: Laurys Dyva denuncia a comunicadores y juez imparte medida cautelar

En tanto, el abogado consideró que los hechos no se configuran como violencia y aseguró que la joven no cuenta con medios probatorios en el caso, por lo que confió en que no podrá probar los hechos.

Asimismo, dijo que durante la audiencia del próximo 2 de diciembre, prevista para Laurys, la misma deberá ratificarse en su denuncia y posteriormente tendrá que demostrar que efectivamente hubo violencia.

"Su denuncia no tiene pie ni cabeza, porque está denunciando violencia mediática, telemática y demás, pero fueron comentarios que ellos transmitieron en su programa. Las pruebas para mí no se configuran como hechos de violencia y no son medios probatorios", reiteró Casanova.

No obstante, manifestó que el juez tiene la obligación de dictar medidas cautelares que son provisorias para este tipo de casos y que, si bien con la medida cautelar no deben referirse a ella solo de forma negativa, de todos modos él recomendó a sus defendidos que ni siquiera la nombren.

Finalmente, el abogado lamentó que la Justicia "se preste" para este tipo de denuncias, teniendo en cuenta que existen cientos de casos de violencia contra las mujeres que, a su criterio, sí deben ser investigados.

En ese mismo sentido, se refirió al caso de la cantante Marilina Bogado, quien también denunció por supuesta violencia contra la mujer a Freddy Vera, más conocido como el Churero.

Puede leer también: Lamentan condena contra medio y afirman que implica impunidad

"Ella (Laurys Diva) expone su vida privada, obviamente con la intención de que la gente hable de ella, para llamar la atención, pero es contradictorio que después denuncie para que ya no se hable de ella y solo porque se leen comentarios", sentenció.

La modelo presentó una denuncia contra los comunicadores por supuestos hechos de "violencia contra la mujer", tras lo cual el juez de Paz de la Recoleta, Víctor Rodríguez, dictaminó la medida cautelar para que ambos ya no puedan referirse a ella de una forma ofensiva o denigrando su calidad de mujer por cualquier medio.

Mientras tanto, se fijó una audiencia para el próximo viernes 2 de diciembre, a las 10:00, en la que Rodríguez deberá extender su denuncia contra los periodistas; y para el lunes 5 de diciembre, donde Villasanti deberá prestar declaración, a las 10:00, y Trinidad, a las 9:00.