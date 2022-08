Comuna inicia trabajos para despeje de contenedores en el Mercado 4

Asimismo, indicó que es probable que la otra semana ya se proceda al retiro de los 27 contenedores, de los cuales 25 son puestos de venta y dos son baños.

El director el populoso centro comercial mencionó que del total de 18 permisionarios, solo seis de estos quedaron trabajando legalmente y el resto fue desafectado, ya que se comprobó que subarrendaban los puestos a terceros.

No obstante, detalló que se consideró a estos terceros como contratantes de buena fe y también serán reubicados.

De igual manera, Juan Villalba mencionó que la reubicación se dará dentro del Mercado 4, como también en las calles aledañas como Ana Díaz y Gral. Aquino, además de San Miguel, dependiendo del rubro al que se dediquen.

Los comerciantes que aguardan por la reubicación piden tener un lugar digno para seguir trabajando y lamentan que perderán sus clientes.

No obstante, el director adelantó que los permisionarios ya no tendrán las mismas comodidades, ya que actualmente no pagaban canon, tampoco luz y agua.

Los contenedores habían sido instalados por la Itaipú Binacional para reubicar a los permisionarios afectados por obras que se iniciaron en el 2014, en el edificio central del mercado municipal y que hasta el momento no culminan.

Tras una reciente verificación, se comprobó que más de la mitad de los puestos se encontraban subarrendados a otras personas.