Comuna de CDE pagará salario y aguinaldo con sus recursos

La práctica de endeudar a la institución municipal era una práctica común durante los dos periodos en que ejerció el cargo de intendenta Sandra McLeod de Zacarías, que fue destituida del cargo en febrero tras un proceso de intervención. La explicación recurrente era que los últimos meses no había recaudación suficiente para cubrir el compromiso.

“En el año no se recurrió al préstamo porque se unieron empresarios y ciudadanía en general y pagaron sus tributos con los descuentos que se consiguió entre la interventora y la Junta Municipal. Se salvo, pero ese dinero era solo para pagar salario y aguinaldo, no se pagan deudas, no se invertía en nada, hoy la Municipalidad esta funcionando normalmente y no tenemos la necesidad de realizar ningún préstamo”, aseguró el intendente municipal, el abogado Miguel Prieto Vallejos.

Incluso comentó que algunos bancos de plaza le llamaron a ofrecerle créditos, pero insistió que no necesitan. “Ya tenemos suficiente dinero, bien guardado para el aguinaldo y también tenemos cubierto lo que será los salarios de noviembre y diciembre, es decir el funcionario puede estar tranquilo”. Prieto indicó que para lograr este escenario, fue fundamental el reordenamiento del uso de los recursos municipales, haciendo ajustes y reduciendo personal. WF