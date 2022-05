Foto: The New York Time.

Entre los invitados se encuentra el actor Kristian Nairn, quien interpretó al personaje de Hodor en la taquillera serie Game of Thrones (Juego de Tronos).

El actor y músico norirlandés se hizo mundialmente conocido por su papel en la serie Game of Thrones, donde se ganó el cariño de los fans.

También se confirmó la presencia de Jim Mahfood, creador de cómics estadounidenses como Grrl Scouts y Stupid Comics. Mahfood también trabajó para Marvel Comics en varios títulos como Spider-Man, incluidos Ultimate Marvel Team-Up y Spectacular Spider-Man.

De igual manera, anunciaron a Sebastián Llapur, argentino nacionalizado mexicano, quien es conocido por personificar personajes humorísticos con su voz. Desde mayo del 2015, es la voz oficial de Darth Vader en Latinoamérica, el personaje de Star Wars.

Entre sus personajes se encuentran Marcus Fenix, del videojuego Gears of War; Duck Dodgers en la serie homónima; Jim en According to Jim, Quico en El Chavo, Eduardo en la Mansión Foster, Thorín en El Hobbit, Diego en la segunda saga de La Era de Hielo y varias voces de personajes secundarios en Los Simpson, como Krusty y el Abuelo.

También hizo la voz del Tiburón Bruce (Salvando a Nemo), El Pato Lucas y Silvestre (Looney Tunes), entre muchos otros.

Formó también parte de la última entrega de Harry Potter (Harry Potter and the Deathly Hallows Part. 2), donde presta su voz en español al enigmático Profesor Snape.

Asimismo, se tendrá la presencia del argentino Ariel Olivetti, uno de los dibujantes de la clásica historieta Cazador, pero también trabajó para Marvel Comics y DC Comics, en títulos como Daredevil, la afamada X-Men, El Fantasma del Espacio y Punisher War Journal.

El artista también trabajó en Mystique y Sabretooth, Alpha Flight, JLA: Paradise Lost, Linterna Verde y Batman: Leyendas del Caballero Oscuro.