Comerciantes fronterizos emplazan al Gobierno para abrir la frontera

Iván Airaldi, representante del sector mypimes de Alto Paraná, señaló que de no haber una fecha definida en las próximas horas sobre la reapertura del Puente de la Amistad los comerciantes harán un huelga permanente.

"Mañana hasta las 0.00 damos tiempo al Gobierno para que inicie el trámite, pero que sean trámites reales porque nosotros también tenemos contacto con el lado brasileño, estamos hablando con empresarios del lado brasileño que tiene contacto con las autoridades de su país, para ver si la información que se brinda del lado paraguayo es igual", emplazó.

El gremio de comerciantes fronterizos reclama sinceridad al Poder Ejecutivo, informó el periodista de Última Hora Wilson Ferreira. "Iniciaremos una huelga permanente, pero quiero que entiendan que no es solamente Ciudad del Este", advirtió.

Nota relacionada: Esta semana se fijará fecha para apertura de frontera con Brasil

Explicó que la movilización que se prepara en caso de que no exista respuesta es el bloqueo de los dos accesos al Puente de la Amistad, así como en los accesos de otras ciudades como en Encarnación con Posadas, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero.

"No es solo CDE, toda la frontera se va a manifestar en un solo propósito que es la reactivación económica, que es la apertura de las fronteras y condiciones para trabajar", precisó.

Airaldi calificó al gobierno del presidente Mario Abdo como poco serio, improvisado. "Estamos cansados, para nosotros es una situación muy complicada, y el Gobierno no está dimensionando la realidad de esta situación, el impacto social que va a haber si siguen mintiéndonos, si sigue la improvisación", afirmó.

También puede leer: Covid-19: "El virus no se irá, de a poco hay que hacer la vida normal", según neumólogo

Añadió que el sector se ha puesto a disposición del Gobierno para encontrar una solución desde el principio, presentando proyectos, planes y protocolos, pero no han tenido respuestas.

"Hemos pedido medidas urgentes para la reapertura del Puente de la Amistad y por sobre todo siempre nos hemos puesto a disposición de una mesa de trabajo. Nosotros nunca hemos negado nuestra voluntad de hacer un gran equipo de trabajo público-privado, con todos los gremios y conseguir solucionar esto", mencionó.

Asimismo, enfatizó que existe un problema de la salud, a causa del Covid-19, también le aflige la realidad económica y desde el sector desde el principio buscan un equilibrio entre la economía y la salud, pero que, a su parecer, el Gobierno no tuvo una lectura clara de esto.

Lea también: Ciudad del Este se prepara para la reapertura del Puente de la Amistad

"A nosotros nos generó una súper esperanza, una luz al final del túnel y luego, el viernes, tuvimos ese bajón que fue terrible para todos", reconoció.

Aseguró que trabajadores de la vía pública, que no tiene acceso a crédito formal, se financian con crédito informal a través de la usura.

"Esos usureros le dieron plata, compraron mercaderías y al final sale de que no se abre de nuevo el puente y eso no puede ser. Necesitamos previsibilidad para proyectarnos a la reactivación económica. Se ha desactivado una mega manifestación con la esperanza, y el Gobierno no hizo nada", lamentó.

La semana pasada Mario Abdo Benítez anunció que dispuso la apertura total del paso fronterizo en Ciudad del Este a través del Puente de la Amistad, pero el jueves último el Gobierno brasileño anunció la ampliación por 30 días más del cierre de la frontera brasileña con los países vecinos, lo que descolocó a los dueños de comercios.

No obstante, el anuncio hacía la salvedad de que se podía habilitar el libre tránsito entre las ciudades gemelas, con lo que dio a entender que era inminente la reapertura del Puente de la Amistad.

La preocupación del sector se debe a que a casi una semana del anuncio no hay fecha de reapertura.