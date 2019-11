Así lo denunció el mismo Resquín, quien, sin embargo, sostuvo que no le preocupa ese detalle. “Le manifesté que soy comandante de la Policía, una estrella más o menos no me hace diferencia”, agregó, según informó el periodista Robert Santander.

Además, refirió que se trata de una amenaza que Cubas hace con cada intervención sonada por parte de efectivos policiales.

El comandante explicó que intentó conversar con el legislador luego de que este propinara un manotazo a un agente policial en Minga Porã durante la tarde del lunes, pero el diálogo no fue posible. Afirmó que Cubas ofendió a la institución policial y a la familia de Resquín.

Con respecto a la actuación de Paraguayo Cubas en Alto Paraná, afirmó que "estuvo equivocado". Aseguró que la carga retenida ya estaba a cargo de la Fiscalía. En ese sentido, indicó que los agentes policiales no podían liberarla.

El jefe de la Comisaría afectada presentó una denuncia en contra de Cubas. Además, el parlamentario recibió un fuerte cuestionamiento por parte del ministro del Interior Euclides Acevedo.

Resquín había asumido como comandante de la Policía Nacional en setiembre pasado y se encuentra pendiente el acuerdo constitucional por parte del Senado para su confirmación en el cargo.