Colorados postergan proyecto para que Petropar compre sin intermediarios

Los senadores intentaron establecerse en comisión para sacar un dictamen, pero no lograron los votos. El senador Enrique Salyn Buzarquis pidió que la votación sea nominal, pero el senador colorado Enrique Bacchetta dijo que no estaba de acuerdo y que de hecho ya se había votado por lo que no veía cual era el apuro-

“Yo no estoy de acuerdo con que se lleve a votación nominal cuando ya se votó, por una cuestión de procedimiento y reglamento ¿Cuál es el apuro? Que se vaya a Comisión y que vuelva el jueves que viene”, remarcó.

Asimismo, sostuvo que se trata de una cuestión delicada, que se debe “masticar y estudiar” y que quiere saber el motivo, como también conocer bien a profundidad.

https://twitter.com/SenadoresPy/status/1517175351981531137 En estudio el tercer punto sobre tablas. El senador @dario_monges solicita que el Pleno se constituya en Comisión para su dictamen correspondiente, el pedido no prospera. El punto queda postergado. pic.twitter.com/C76TDBtf0u — SenadoPy (@SenadoresPy) April 21, 2022

“Se habla de números, de compras, de libertad para comprar en cualquier lugar, me parece bien, yo no tengo ningún problema, pero por lo menos sepamos bien lo que se va a tratar”, remarcó.

Por su parte, el senador Juan Darío Monges, quien pidió establecerse en Comisión, dijo finalmente que al no tener los números no se puede tratar el proyecto, por lo que fue girado a Comisión.

Pocos senadores colorados, debido a una división entre ambas bancadas de la ANR, quedaron en la sesión para tratar el proyecto. En tanto que también existen dudas en el sector liberal.