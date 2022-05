Colegio Cristo Rey dispone clases virtuales tras encontrarse nota con amenaza

Este lunes los padres que llevaron a sus hijos del turno tarde a la institución fueron informados sobre la suspensión de las clases por "motivos de fuerza mayor". Minutos después, las autoridades policiales confirmaron el hallazgo de una nota escrita a mano con un mensaje de amenaza de un tiroteo.

Como consecuencia, se convocó a agentes de la comisaría jurisdiccional, Fiscalía, directivos del colegio, agentes de la Dirección de Hechos Punibles, Antisecuestro y de la FOPE, los cuales se encargaron de la inspección de la institución, pero no se encontró ningún arma al momento de registrarse el colegio.

"Se toma conocimiento (del hecho recién) el día de hoy, no como muchos medios tergiversaron. Lo que se encontró el viernes (pasado) fue una carpeta en una de las aulas, y la encontró una tutora. La carpeta no tenía rótulo ni identificador. El día de hoy se revisa el contenido y se procede a avisar inmediatamente a los directivos del colegio. Ellos inmediatamente convocan a una reunión y me dan aviso a mí como fiscal de turno, mientras se realizaban los formalismos de la denuncia", explicó la fiscala Laura Finestra a radio 1020 AM.

La agente fiscal destacó la rápida intervención de los directivos del colegio y de los agentes de seguridad. "Está bien que no minimicemos este tipo de situaciones. Siempre es mejor exagerar con las medidas preventivas que lamentar un desenlace que podía ser muy grave", mencionó.

Asimismo, aclaró que no es cierto que haya ingresado un alumno con un arma de fuego a la institución. No obstante, se decidió tomar todas las medidas de seguridad.

"Se convocó a la FOPE, a Criminalística, Investigación de Delitos, Departamento de Seguridad de Centros Educativos y otra serie de dependencias de la Policía porque consideré necesario garantizarle a los padres y autoridades del colegio la integridad de los chicos", argumentó.

"A partir de esa nota estamos haciendo varias investigaciones. Si bien estamos hablando de personas inimputables, con lo cual yo no puedo procesarles, tenemos que advertirles a los chicos, darle un mensaje, de que todos los actos tienen sus consecuencias", mencionó sobre el caso.