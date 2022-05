"Según se manifiesta, sería el viernes que se habría encontrado y tomó estado público hoy. La nota fue escrita a mano", precisó.

El escrito fue encontrado en una de las aulas y ya se encuentra en manos de la fiscala del caso, Laura Finestra.

Nota relacionada: Colegio Cristo Rey suspende clases por "razones de fuerza mayor"

Agentes de la comisaría jurisdiccional, directivos del colegio, agentes de la Dirección de Hechos Punibles, Antisecuestro y de la FOPE se encargaron de la inspección de la institución, pero no se encontró ningún arma al momento de registrarse el colegio.

En tanto, el director del colegio, Ezequiel Zárate, afirmó que recién tuvo conocimiento este lunes debido a que el hecho le fue comunicado por "una vía institucional" al que accedió al inicio de la jornada escolar.

No obstante, no detalló el por qué se solicitó la intervención policial recién para la tarde de este lunes.

"Todas las medidas son de carácter preventivas"

Por su parte, la fiscala Laura Finestra explicó que la investigación es incipiente y que todas las medidas adoptadas son preventivas. "No hay persona lastimada, esto no pasó a mayores gracias al rápido actuar de las autoridades institucionales y también gracias a que recibimos la denuncia y nos comunicamos con las dependencias respectivas que acudieron inmediatamente", señaló.

Aseguró que se trata de medidas preventivas por lo que no quisieron dar mayores detalles tratándose de personas inimputables. "No se trata de criminalizar a los autores, sino para prevenir situaciones que pueden derivar en daños a la integridad física", indicó.

Dijo que las reuniones continuarán a fin de delinear otras medidas preventivas. "Este mensaje también es un llamado, no me corresponde a mí decirlo, pero estoy hablando como mamá, para que como padres seamos responsables, que no le tiremos todas las responsabilidades al colegio. A nosotros como padres también nos corresponde enseñar, revisar, controlar", comentó.

Sostuvo que el caso se está tratando con la mayor seriedad posible ya que se trata de una situación comparando lo que se ha visto en otros países.

"Estamos investigando, para eso se le llamó a la gente de Investigación de Delitos porque nosotros también debemos salvaguardar la integridad de las personas que figuran en la nota. Acá tenemos una situación para lo cual se tiene que hacer un abordaje integral con la familia. Tenemos sospechoso, pero reiteramos, son personas inimputables", concluyó.