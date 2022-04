Codehupy rechaza la ley Riera y lo compara con dictadura

“Proyectos de leyes como el mencionado son violatorios de un conjunto amplio de derechos asociados y protegidos bajo la libertad de expresión. Pues parten del supuesto erróneo de la existencia de un hecho punible cuando en realidad se está ante el ejercicio de un derecho que debe ser protegido, tal como lo mandan la Constitución de la República y el derecho internacional de los derechos humanos”, aseveró la Codehupy en su escrito.

El manifiesto señala que el proyecto de normativa del legislador debe ser rechazado en memoria de Sebastián Larroza, Eulalio Blanco y Calixto Cabral, dirigentes campesinos que fallecieron en enfrentamientos con la Policía Nacional mientras se manifestaban.

Tiene "escaso talento para legislar"

Además, compara a Enrique Riera con la misma dictadura de Alfredo Stroessner, señalando que la iniciativa es presentada “bajo el engañoso nombre de defensa de la paz pública y libertad de las personas”, que condice con la ley 209 y que la dictadura usó “de base para perseguir, encarcelar y someter a la oposición política durante décadas”.

Finalmente, el escrito señala que, con esto, Riera demuestra un “escaso talento para legislar” y que no tiene capacidad para sobrellevar las tensiones que se presentan en una sociedad democrática, como las manifestaciones con bloqueos de rutas que se realizaron en los últimos días por parte de varios sectores de camioneros.

“El debate político en una democracia debe tener otros contenidos, ojalá así se entienda y podamos de esta forma abandonar la inercia autoritaria que observamos y padecemos en el Paraguay”, finaliza el manifiesto de la Codehupy.

Garantizar la libre circulación

El senador colorado Enrique Riera sostuvo este lunes que con su proyecto, que aumenta las penas para quienes cierren las rutas, se busca “mantener funcionando el país y la democracia". Igualmente, indicó que solicitará que el proyecto se trate este jueves en el Congreso Nacional.

Sobre su planteamiento, enfatizó que en absoluto busca afectar algún el derecho a la manifestación, huelga o paro, pero que está claro que “la misma Constitución establece ciertos límites”, como el derecho de terceros y la libre circulación para todos los ciudadanos.

"La idea no es meter a los camioneros presos, más bien que estén al costado con pancartas y otros, y que no perjudiquen a terceros", explicó el legislador, al tiempo de agregar que la iniciativa no es una ley sino una modificación de un inciso del Código Penal.