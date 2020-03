Cocina fácil en casa con estos tips

Qué mejor forma de pasar estos días en casa y con la familia que aprovechando los momentos para realizar diferentes platos, ya sean dulces o salados, de fácil preparación. Notables cocineros de nuestro medio nos brindan tips para tenerlos en cuenta.



Dani Marcos Cocina de aprovechamiento

El carismático chef español, que ya se ha robado el corazón de los televidentes paraguayos, Daniel Marco Arco, da algunos tips sobre cocina de aprovechamiento. Los medios de comunicación no pueden parar; tanto periodistas y panelistas como conductores hacen lo máximo para mantener informada a la población, y en su mayoría toman turnos para evitar aglomerarse en sus lugares de trabajo. Daniel Marco es una de las figuras que siempre está en movimiento en este ámbito. Debido a que no tiene reemplazo, le toca ir todos los días y en estos tiempos está enfocado en la cocina de aprovechamiento como lo llama. “No lo sobrellevo tan mal, salgo a trabajar como todos los días, no puedo rotar, pero sí, extremando cuidados”, comenta. Sobre lo que prepara en casa, comenta: “He hecho pollo al horno con verduras, pastas con verdura, pizza, tortillas de patatas, ensaladas, pechugas con champiñones, la verdad es que no paro y trato de no repetir tanto.

En cuanto a tips sobre cocinar en cuarentena, sugiere: “Intentamos hacer recetas de aprovechamiento, lo que hay en la heladera y un poco de imaginación. Por ejemplo, si tienes verduras, pues se saltean; utilizar arroz, los huevos revueltos, que se pueden mezclar con casi todo; guisos y estofados siempre son una opción”.



Clara Sosa Nos enseña un rico ñoquis

Económico, riquísimo y fácil de elaborarlo, resalta la bella cocinera y miss.

Solo necesitamos para la masa de los ñoquis:

500 gr de batata hervida y pelada

100 gr de harina

30 gr de manteca

1 yema

Procedimiento:

Para realizar la masa, aplastamos bien las batatas ya hervidas y peladas; agregamos sal, manteca y la yema de huevo. Luego mezclamos bien y le incorporamos la harina. Colocamos harina en la mesada y estiramos la masa en tiras no muy finas y le damos la forma de los ñoquis. Hervimos en una olla con abundante agua y una cucharada de sal hasta que floten. Luego lo colamos y acompañamos con la salsa bechamel y jamón, o podría ser una boloñesa, salsa al pesto o de la preferencia del cocinero o los comensales. ¡A disfrutarlo!



Colaso Bo Prepara variados menús por Facebook Live

Con el delantal bien puesto, el pequeño Lucio observa a su papá Colaso mientras está en lo suyo. ¿Te animás a hacer este paso?, le pregunta el cocinero a su niño, quien sin dudar le responde que sí; extiende sus manitas y mete manos a la masa, no sin antes lavarse muy bien. El afamado jurado de MasterChef y cocinero al frente de su restaurante, La Trattoria de Tony, comenta en qué ocupa su tiempo en estos días: “Estoy ordenando un poco mis cosas, hablando con proveedores, clientes, reagendando compromisos. Es toda una vida nueva hasta que todo vuelva a la normalidad”, comenta.

La Trattoria de Tony se encuentra cerrada, cumpliendo las medidas de seguridad para evitar el contagio masivo, pero las hazañas en la cocina no paran. Desde el Facebook Live, el maestro de cocina enseña varias técnicas a sus seguidores; desde cómo hacer pastas caseras hasta el reciclado de las sobras. “Hoy recuperamos dos comidas de la casa para presentarlas con un nuevo apellido. Arancini con el guiso de ayer y pasticho con toda la pasta que sobró”, explicaba en su cuarta transmisión.

“Hoy cocino yo, mañana ustedes”, asevera, esperando que los seguidores pongan en práctica todas las enseñanzas. “Esta es una gran oportunidad para ir descubriendo el cocinero que cada uno lleva adentro, inventando platos nuevos. Sin miedo, métanse en la cocina”, exhorta.