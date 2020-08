Ciudadanos se movilizan frente a Municipio pidiendo víveres

"Somos representantes de 12 organizaciones que hace dos meses presentamos nuestro pedido al Municipio. Reiteramos el pedido el 24 de julio y como aún no tuvimos respuesta decidimos movilizarnos, porque el intendente puede disponer del 40% de los royalties para la compra de los víveres. Vamos a continuar con la medida hasta tener su respuesta", expresó Eleno Ortellado, uno de los dirigentes que se movilizan frente al Municipio.

Por otro lado, el intendente Carlos Afara mencionó que se les ha informado a los ciudadanos de la situación y que los mismos se manifiestan realmente porque hay cuestiones políticas de fondo y que además aún no hay reglamentación para disponer de dichos fondos.

"En esta cuestión del 40% de royalties para compra de medicamentos y alimentos no tenemos la reglamentación del Ministerio de Hacienda; el primer desembolso que recibimos después de esa ley es de G. 200 millones y no sabemos a quién se le debe dar, ningún Municipio aún no puede hacer nada”, argumentó.

Afirmó que esta situación ya fue explicada a los manifestantes. “Son 20 personas que continuamente están buscando desacreditar mi administración, orquestado por cuestiones políticas, hay gente atrás de esto que busca desacreditar nuestro trabajo", indicó el jefe de la Comuna.

El Poder Ejecutivo, en el marco de la emergencia nacional por la pandemia del coronavirus, promulgó una ley que establece por este año el 40% de los royalties que anualmente reciben municipios y gobernaciones sea destinado a la compra de alimentos, 40% para gastos corrientes y 20% para gastos de capital.