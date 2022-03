Christina Aguilera estará presente en el Festival Cap Roig 2022

La estadounidense presentará un espectáculo "exclusivo y único" en palabras de Guiu, con el que regresa a España con más de 40 millones de discos vendidos para presentar su último trabajo, La Fuerza, cantado íntegramente en castellano.

La música latina y concretamente la de Colombia será la gran protagonista de Cap Roig 2022 gracias a la presencia en la programación de Sebastián Yatra, pero también de Camilo y del grupo Morat.

Al respecto, el director del festival puntualizó que se trata de una coincidencia, porque la voluntad del cartel es que cuente con los mejores artistas.

"Buscamos lo mejor en cada caso", matizó Juli Guiu, quien precisó que, de todos modos, muchos músicos estadounidenses no hacen giras todavía tras las restricciones sanitarias y que, este verano, hay que esperar en Europa a anglosajones y latinos, "porque el americano está siendo muy prudente".

Al respecto, Guiu celebró la vuelta a "casi un 100 por 100 de normalidad" en este tipo de eventos sin poder prever las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania, que calificó de "desastre".

Serán 19 conciertos del 22 de julio al 15 de agosto con la intención de mantener Cap Roig como referente del sur de Europa convertido en un "festival boutique".

Juli Guiu explicó que se trata de vivir "una experiencia" con el colofón de ver un concierto de uno de los artistas del cartel, donde también figuran, con el regreso de los internacionales, nombres como los de Mika, que acumula premios con más de 10 millones de discos vendidos, o un ícono mundial como es Sting.

El ex líder de The Police, habituado a pisar el escenario de Cap Roig, actuará el 8 de agosto para presentar el espectáculo "My songs", que incluye los temas principales de su carrera.

Por lo que se refiere a los protagonistas nacionales, destacan Pablo Alborán, Taburete, Rosario o Dani Martín, con Raphael como emblema en su regreso a esta cita.

La clausura del programa corresponderá el 15 de agosto a Rigoberta Bandini, definida por Guiu como "la artista femenina del momento".

El concierto solidario, que este año destinará 2,5 euros de cada entrada a la Fundación Vimar, que acerca la música a personas con diversidad funcional o enfermedades mentales, será el de Sergio Dalma, programado para el 4 de agosto.

La relación del cartel se completa con Stay Homas, Miki Núñez, Els Pets y Joan Dausà, a los que se suman las dos actuaciones del ciclo que se dedica al público familiar, las de Xiula en un caso y, en el otro, Dagoll Dagom con "Bye Bye Monster".

El presupuesto de este año es de 3,2 millones de euros, de los que el 60 por ciento corresponde a contratación artística, con Christina Aguilera al frente, y el resto se divide entre producción y comunicación.

La grada mantendrá la ampliación del año pasado motivada por la pandemia, con un aforo de 2.440 localidades, y la gastronomía presentará una oferta renovada con Cal Bray Food Lovers como responsable del rediseño de la zona village.

La directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank, María Lluïsa Martínez, ha explicado durante la presentación del cartel, en calidad de patrocinador principal, que Cap Roig se ha consolidado como "festival de verano de referencia en el sur de Europa" y que ha situado a la zona del Baix Empordà "en la primera línea del panorama musical nacional e internacional".

Martínez destacó también el impacto "directo e indirecto" que genera en la economía local y ha querido desear por último en nombre de su empresa "que el conflicto en Europa, en Ucrania, se resuelva lo antes posible".