Chofer de la Línea 15 denuncia supuesto despido irregular

Manifestó que le despidieron luego de que se publicara en la televisión que se descompuso el colectivo chatarra que manejaba y que desde la empresa tienen "miedo y vergüenza".

Comentó que la empresa le quiere pagar solo G. 3.500.000 y que supuestamente le quiere hacer firmar papeles en blanco y que él no aceptó, por lo que se fue a presentar la denuncia ante el Ministerio de Trabajo.

https://twitter.com/npyoficial/status/1602276530599522304 Chofer de la línea 15 denuncia despido irregular



Señala que por 16 años de antigüedad pretenden pagarle solo G. 3.500.000.



♦ Además fustigó otras faltas al derecho laboral en la empresa. #NPY #NosConectaSiempre pic.twitter.com/sGciyt4o3j — NPY Oficial (@npyoficial) December 12, 2022

"Ellos le enviaron a una secretaria que me dice este tienes que firmar y te van a dar G.3.500.000 por tu renuncia si quieres y si no quieres chau', así nomas es de sencillo. Estaban buscando luego (despedirle) porque no quieren antiguos porque le crean problemas, no quieren pagar vacaciones, a los que entran recién les juegan más", expresó a NPY.

El hombre comentó que a muchas personas le hacen lo mismo, sin embargo, no quieren denunciar y que supuestamente "cocinan todo" en el Ministerio de Trabajo.

Además, dijo que los choferes cobran por redondos y que son obligados a firmar un documento en el cual figura que cobran de forma mensual y por ocho horas de trabajo cuando en realidad trabajan desde las 04:00 hasta las 20:00 o 21:00.

Por último, relató que en el Ministerio de Trabajo la empresa presenta el documento que los choferes cobran G. 3.300.000 cuando suelen cobrar de forma mensual G. 2.500.000.