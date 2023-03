Céline Dion se muestra maravillosa como un ave fénix del pop y la moda

La cantante muy recordada por su inolvidable tema de la película Titanic, por el cual se alzó con un Oscar a mejor canción original. Además, cuenta con grandes canciones, como All by myself, Because you loved me, The power of love o I surrended, que son prueba de su inconfundible estilo.

55010772535_3.jpg Celine Dion, durante un concierto en Arnhem (Países Bajos), el 23 de junio de 2017. Dion publicó 27 álbumes de estudio en su carrera. EFE/EPA/LEVIN EN PAULA. Foto: Efe.

Céline Dion, durante un concierto en Arnhem (Países Bajos) el 23 de junio de 2017. Dion publicó 27 álbumes de estudio en su carrera. EFE/EPA/LEVIN EN PAULA

55010772535_4.jpg Foto: Efe.

Imagen de archivo de Céline Dion y su marido, René Angélil, fallecido en el 2016. EFE/Joerg Carstensen.

Dion y René Angélil se hicieron pareja cuando ella contaba con 20 años y él 46, formaron un matrimonio muy unido desde su boda en 1994 hasta la muerte de él en 2016, y tuvieron tres hijos.

55010772535_2.jpg Foto: Efe.

Los looks de Céline Dion son de los más esperados cuando acude a desfiles y semanas de la moda, como la de París. Si en el pasado fue tachada de cursi, ahora es “cool”.

Además de la música, Céline Dion se destacó por su gusto por la moda. En la imagen, la cantante canadiense posa para los fotógrafos antes de la presentación de la colección otoño-invierno 2019/2020 de alta costura del diseñador francés Alexandre Vauthier, durante la Semana de la Moda de París (Francia) de 2019. EFE/Christophe Petit Tesson.