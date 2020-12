Celeste Amarilla retoma su banca reafirmándose sobre el dinero sucio

"Del libro de Richard Green dice que al enemigo hay que aplastarlo completamente, sino se recuperará y querrá venganza. Errado, al enemigo no se le gana ni con la muerte, al enemigo solo se le gana cuando se rinde. Solo pueden contigo si te acabas rindiendo. Yo no me rindo aún rodando en el polvo mi cabeza", sostuvo al inicio de su alocución.

La parlamentaria fue sancionada por una mayoría colorada y liberales llanistas que dijeron haberse sentido ofendidos por las expresiones que al menos 60 o 70 legisladores ingresaron con dinero sucio al Congreso Nacional.

En su regreso al Congreso, la legisladora siguió en esa misma línea y recalcó que los diputados y senadores desde hace 20 años, aproximadamente, empezaron a llenar primero el Parlamento y después otras instituciones con operadores políticos, parientes, amigos, esposas y amantes.

"No les importa a nadie distribuir el gasto, no quieren achicar el Estado porque cada cargo que reparten equivale a un cuñado que les traerá de nuevo acá (en Diputados)", señaló.

Entre otras cosas, Celeste Amarilla incluso cuestionó el liderazgo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por quien dijo que está bajo el dominio de Horacio Cartes, tras "salvarle de un juicio político" a causa de las polémicas actas de Itaipú.

"Yo sí gasté USD 180 millones para llegar acá, sin esa plata no hubiera llegado y no hubiera ganado, y pudo haber sido 200, pero gasté porque en mi partido (PLRA) no se compra una banca. Gasté en campaña. Y voy a gastar otra vez si así fuera necesario", acotó.

La diputada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) hizo notar en sus redes sociales que tomó su castigo como unas vacaciones, pero sin dejar de opinar sobre los hechos relevantes, incluso manifestó su deseo de ser candidata para el 2023.

Su caso motivó a que el diputado colorado cartista Basilio Núñez encabezara un debate sobre narcopolítica, pese a que fue él mismo quien impulsó su castigo. “Sin ruborizarse, Bachi decía que hay plata del narcotráfico en todos los estamentos del Estado”, criticó la diputada.

La situación causó indignación entre referentes políticos y la ciudadanía, que calificó el hecho como una censura a la libertad de expresión y a los fueros parlamentarios para opinar.

Celeste Amarilla presentó además en octubre pasado una acción de inconstitucionalidad contra su sanción. La Corte le dio trámite y corrió traslado a la Fiscalía.