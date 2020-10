Amarilla acusa que la sancionaron con prepotencia y por venganza

La diputada liberal Celeste Amarilla reiteró ayer su rechazo a la sanción de 60 días que le impusieron sus colegas de la Cámara Baja por haber opinado que una mayoría de los legisladores ingresó al Congreso con dinero sucio. La parlamentaria afirmó que detrás de su sanción existen varios elementos, como una “venganza” por no ser la “miss simpatía” en Diputados. Al mismo tiempo, insistió que el castigo impuesto por colorados y algunos liberales es inconstitucional.

“Detrás de esto, hay muchas cosas. Hay una prepotencia de la que cree que su poder es absoluto, hay chiquilinería y también hay un poco de vendetta y venganza contra mí, ya que no soy miss simpatía en la Cámara. Me cobraron un montón de argelerías”, explicó la diputada liberal en charla con radio Monumental 1080 AM. Además, recordó que la Cámara Baja votó en varias ocasiones “contra viento y marea” y luego tuvo que rever su posición.

Indicó que detrás de su sanción existe un mensaje peligroso, donde “la ruta creo que es el poder por el poder”. “El mensaje es yo ‘tomo todo, tomo todas las instituciones, mando en todos lados’ y eso es muy preocupante. Esta es la impunidad que te da la ignorancia. La mediocridad es enorme en esa Cámara y cuando la mediocridad les nubla el cerebro no entran en razón”, manifestó.

Igualmente, la diputada liberal repitió que accionará judicialmente contra la sanción que le aplicaron sus colegas, ya que considera que la medida es inconstitucional y nula.

La parlamentaria fue sancionada con 60 días sin goce de dieta y aseguró que detrás de esa determinación del pleno “hay un poco de todo” y lamentó que hayan violado su derecho a la defensa, principio consagrado en la Constitución Nacional. El proyecto de resolución por el que se castigó a la legisladora fue planteado por la bancada de Honor Colorado, sector liderado por el ex presidente Horacio Cartes, y apoyado en pleno por los diputados de Colorado Añetete, grupo del oficialismo.

CASO. En reiteradas ocasiones, la diputada Celeste Amarilla cuestionó la oscura gestión del Partido Colorado, solicitando a la ciudadanía que ya no vote a candidatos de ese grupo político.

En este sentido, poco antes de ser sancionada, habló acerca del financiamiento político y de la importancia de una norma sobre el tema, para evitar el ingreso a la política a través de dinero sucio, ya que una vez en los cargos, los electos comienzan a pagar sus deudas a quienes los financiaron. Estas declaraciones fueron las que se recordaron a la hora de castigar a la legisladora.

En más de una sesión, Amarilla subrayó que tuvo los recursos para llegar a la Cámara Baja, afirmando que no le debe a nadie, agregando que no todos tienen el dinero. Afirmó que de los 80 diputados, al menos 60 o 70 ingresaron con dinero sucio, y por eso luego deben asumir la legislatura pagando favores a los financistas.

Además, Amarilla recordó que gastó USD 200.000 para ser parte del Congreso, pero insistió que el que realmente gastó mucho dinero para su campaña en 2018 fue Horacio Cartes, con USD 20 millones. “El tema es que Cartes no tiene patrón. Él es el patrón. Como tiene tanta plata, pagó su campaña más la de 100 personas”, aseveró.