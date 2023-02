Caso Ryguasu: Una de las armas habría sido usada en otro atentado

Según los datos que se manejan, una de las armas utilizadas en el homicidio de Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, de 33 años, ocurrido el sábado pasado en el estacionamiento de un supermercado en Asunción, habría sido usada en un atentado en junio del año pasado, en el cual intentaron matar a Julio Velázquez, hijo del ex intendente de Zanja Pytã, Ramón Velázquez, en Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay.

"Yo no quiero entrar en detalles, pero sí me informaron que hay cierta vinculación conforme a la pericia balística de un hecho acontecido en Amambay. Eso puedo confirmar, no puedo decir qué caso específicamente, pero se están haciendo los trabajos. Eso a prima facie, ya que puede que salgan otros. El equipo está trabajando", expresó el comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas, en conversación con NPY.

Lea más: Autopsia revela que Ryguasu recibió 34 impactos de bala

El comisario relató que fueron incautadas varias vainillas servidas halladas en la escena del crimen y cada una tiene que ser analizada en el sistema.

Comentó que trabajaron para que Asunción no tenga arraigo para las organizaciones criminales. Sostuvo que muchos de los criminales que vinieron como empresarios, algunos de ellos extranjeros, se instalaron en Asunción y fueron identificados.

Comentó que tanto la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) como la Policía Nacional trabajaron conjuntamente con los fiscales del crimen organizado y los mismos fueron expulsados al Brasil, en donde tienen causas de mayor expectativa de condena. Explicó que en Paraguay solo se los localiza con armas de fuego, que es simplemente un delito.

Nota relacionada: ¿Qué implica el asesinato en Asunción del supuesto líder del PCC?

Mencionó que ellos no tienen que permitir que las personas ingresen a Paraguay "buscando tranquilidad en la capital del país".

"Si nosotros identificamos con los datos de inteligencia, siempre estamos poniendo a disposición del Ministerio Público a las personas que están siendo seguidas en este momento, quienes a veces tienen una vinculación con algún hecho punible", expresó.

El comandante aseguró que realizan un intenso trabajo de controles para tratar de identificar a los dos sicarios que acabaron con la vida de Ryguasu.

Ryguasu recibió 34 impactos de bala

La autopsia practicada al supuesto narco reveló que el hombre recibió 34 impactos de bala. La muerte de Ryguasu fue por las balas que tocaron la parte del cuello y del cerebro.

Ederson Salinas era considerado uno de los nuevos líderes del Primer Comando de la Capital (PCC) y habría ocupado el lugar del capo narco Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro.

También es considerado parte del grupo que acribilló a Francisco Chimenes, tío de Jarvis Pavão, y a la abogada Laura Casuso, en Pedro Juan Caballero.