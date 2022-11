Caso Javier Ibarra: Investigadores parten de la hipótesis de un homicidio

“Nosotros siempre partimos de la peor hipótesis, por lo que, en este momento, investigamos (el caso) como homicidio, antes de analizar otros elementos. Preliminarmente, se habla de balas del calibre 22 o similares. Él (Javier Ibarra) estaba en la cocina y las armas estaban en otra parte. No hay indicios de forzamiento de cerraduras”, sostuvo el agente.

Silguero aseguró que la investigación de la muerte del ex fiscal es “compleja”. “Seguiremos indagando. Aparentemente, es un vecino quien lo encontró. No tenemos informaciones sobre denuncias previas de amenazas. Vamos a hacer una reinspección del domicilio”, manifestó.

Mediante la autopsia, se pudo confirmar que el ex funcionario público murió a consecuencia de los dos disparos de arma de fuego en la sien. Todo indica que se trata de un calibre 22.

♦ Culminó autopsia al cuerpo al exviceministro de Seguridad Interna.



"El cuerpo tenía dos impactos de arma de fuego en la cabeza. No tiene signos de pelea"



Gerardo Mosqueira, fiscal.#NPY #NosConectaSiempre pic.twitter.com/dw7PNCgAZU — NPY Oficial (@npyoficial) November 25, 2022

No descartan suicidio

Por su parte, el fiscal de la causa, Gerardo Mosqueira, aseguró que se parte de la presunción de un homicidio, pero que “no se puede descartar nada”.

“No podemos descartar nada. Partimos del homicidio, pero no se puede descartar un suicidio. No tenemos desorden, no hay rastros de violencia. No se descarta de la implicancia de algún conocido (de tratarse de homicidio)”, señaló el fiscal.

El fiscal de la causa comentó que de la vivienda de Ibarra se incautó un arma calibre 22, que será sometida a pesquisas para determinar si es que los disparos que acabaron con la vida de Ibarra salieron de la misma.

El cuerpo sin vida del ex representante del Ministerio Público fue encontrado este viernes en su casa en San Lorenzo, tras la comunicación al Sistema 911 por parte de un vecino. Este manifestó que un familiar de Ibarra le había pedido que fuera hasta la vivienda del ex fiscal, por el hecho de que estaba intentando comunicarse con él, sin conseguirlo.

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, dispuso la conformación de un equipo de agentes para investigar la muerte del ex fiscal.

Los encargados de la investigación son el fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado, Andrés Arriola, así como también por los agentes Julio Ortiz y Gerardo Mosqueira. La designación se da a solicitud del fiscal adjunto Roberto Zacarías.