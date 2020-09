Caso Emboscada: Madre de niña desaparecida se niega a evaluación mental

Sin embargo, la mujer expresó su negativa para la evaluación mental sin fundamentar el porqué. Así lo confirmó el fiscal Carlos Maldonado, quien conforma el equipo de cinco fiscales a cargo del caso.

Nota relacionada: Exigen que madre de niña desaparecida en Emboscada pase a Buen Pastor

El representante del Ministerio Público comentó que el siquiatra dejó constancia y se remitió al abogado defensor el protocolo de la negativa al estudio siquiátrico.

“La mujer no requirió ningún argumento, simplemente dijo que no quería someterse a estudios siquiátricos. La sicóloga dio unas fechas tentativas para sesiones y tenemos la esperanza de que quieran someterse a los estudios”, dijo en contacto con radio 1000 AM.

La madre de la niña desaparecida y el padrastro, de nacionalidad alemán, fueron detenidos el pasado 4 de mayo. El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de ambos cuando fueron imputados por violación del deber del cuidado.

Puede interesarte: Manifestación en Emboscada para exigir información de niña desaparecida

Tras avances en la investigación, fue ampliada la imputación contra el ciudadano alemán por pornografía infantil. De su móvil se extrajeron alrededor de 24.000 fotografías y miles de audios, entre ellas se encontraron las relativas a menores de edad.

Tanto la Policía como el Ministerio Público se mantienen en su hipótesis de que la niña está viva, pero se desconoce su paradero hasta la fecha.

El defensor del padrastro y de la madre de la niña desaparecida en Emboscada manifestó en una oportunidad que tiene la sospecha de que la menor estaría viva en poder de un grupo mafioso de alemanes que están en el país.