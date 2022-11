Cartistas critican ley de validez digital de las documentaciones

Desde la bancada de Honor Colorado manifestaron desacuerdo con el proyecto de ley “De validez digital de los documentos de portación obligatoria”, que fue postergado por dos semanas en su estudio en Diputados.

El diputado Tadeo Rojas dijo que desconfía del manejo de los datos que pueda tener el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic). “No estoy en contra del proyecto, pero, particularmente, me preocupa que las bases de datos, tanto de la Policía Nacional, como de la Dirección de Automotores, sean transferidas al Mitic; hasta me atrevería a decir que es un riesgo, no me merece ninguna confianza este ministerio”, dijo.