Cartismo quiere el curul de Celeste Amarilla para Aveiro

El cartismo, a través del presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana, y el apoderado de la ANR, Eduardo González, habla de complicar la situación de la suplencia de Celeste Amarilla, ya que aseguran que el concejal liberal Augusto Wagner debe renunciar a su cargo en la Junta Municipal de Asunción, porque el permiso que se le otorgó no es suficiente para que se desempeñe como diputado en los meses que dure la suspensión de Amarilla.

De esta forma, a todas luces, el cartismo intentará maniobrar a su favor, para contar con un curul más llevando a la presidenta de seccional Guadalupe Aveiro en reemplazo de Amarilla.

Alliana aseguró que no hará jurar a Wagner como diputado si es que no se presenta con su renuncia en mano en la sesión del miércoles.

Aseguró que es inconstitucional que sea concejal de Asunción con permiso y ocupe a la vez una banca en la Cámara Baja.

En tanto, el apoderado González refirió también que Wagner tiene incompatibilidad de funciones, porque si se le otorga el permiso, tendrá doble función. Dijo que si Wagner no renuncia, debe asumir el o la suplente del partido más votado, en este caso Aveiro, ex esposa del ex senador Víctor Bogado.

Sin embargo, a criterio personal del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que pertenece también al cartismo, Derlis Maidana, hay un precedente que se dio en el Senado con Martín Arévalo, quien pidió permiso en la Junta Municipal para asumir como senador en lugar de Óscar González Daher, y luego de ocho meses presentó su renuncia al cargo.

“Desde mi opinión personal, creo que con el permiso, Augusto Wagner ya se encuentra habilitado para jurar como diputado”, sostuvo.

Por su parte, Kattya González refirió que al otorgarse el permiso al concejal Wagner, el mismo deja de percibir el salario y ya no tiene función como edil.

“Estamos ante una clara maniobra de pillaje y saqueo de la voluntad popular, que se lleva adelante con prepotencia gangsteril, pisoteando todo tipo de legalidad e institucionalidad”, dijo Kattya.