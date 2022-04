Carné de vacunación para ingreso al país ya no es obligatorio 

El certificado de vacunación contra el Covid-19 ya no es obligatorio para entrar al país.

En una comunicación con Monumental 1080 AM, la titular de la Dirección General de Migraciones , Ángeles Arriola, confirmó que también se flexibilizaron los requisitos de ingreso al país.

"Es correcto decir que se flexibilizó el ingreso de las personas no vacunadas, teniendo en cuenta lo que ocurre hoy aquí y a nivel mundial. Se puede presentar el PCR negativo de 48 horas antes de ingresar al país", mencionó a la radio.

"Ya no es un requisito obligatorio, pero no es excluyente. Hoy tenés otra opción. Pero, si no estás vacunado te hacés el PCR", reforzó la directora.

Arriola también agregó que se está trabajando en la digitalización de los datos sobre los vacunados, para agilizar la entrada al país.

El 12 de enero pasado se estableció la exigencia de carné de vacunación con esquema completo para ingresar al país, para los mayores de 18 años que no sean residentes en Paraguay.

En ese entonces solo se permitió a los connacionales que proceden de países fuera de la región que no puedan acreditar su vacunación, entrar al país con el test PCR negativo al Covid-19.

Desde el lunes, se determinó el fin de todas las restricciones que fueron impuestas durante la pandemia, desde marzo de 2020. Entre ellas, se oficializó el fin del uso del tapabocas, que todavía se recomienda en espacios mal ventilados.

La medida fue recomendada por el Ministerio de Salud debido a la poca cantidad de casos de coronavirus, el bajo nivel de ocupación de camas y el índice de transmisibilidad del virus.

La emergencia sanitaria por el Covid fue extendida en varias ocasiones en los últimos dos años, con la cual se establecían medidas especiales de contingencia y disposiciones en cuanto a las normas sanitarias.

Entre estas, la restricción de circulación de personas en horarios establecidos y el uso del tapabocas, además de las cuadrillas de trabajo y la inversión en Salud.

Varias de estas medidas fueron eliminándose y ajustándose tras el descenso de los casos y muertes por Covid-19 en Paraguay.

No obstante, en el mes de enero, cuando la tercera ola del virus se encontraba en su pico más alto, se extendió nuevamente hasta el 30 de junio del 2022, la cual sigue vigente con fines administrativos y financieros.