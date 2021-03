Capturan a automovilista tras chocar a una mujer y darse a la fuga

El conductor del vehículo, de la marca Toyota, modelo IST, es Víctor Caballero, quien se dio a la fuga, dejando abandonada a la víctima en la vía pública.

Sin embargo, en su huida, una de sus ruedas llantó y ahí detuvo la marcha en una estación de servicios, a pocas cuadras del lugar del hecho, y fue aprehendido por la Policía Nacional.

La víctima fue asistida por paramédicos del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalaria (SEME) hasta el Hospital de Trauma, en donde se encuentra internada en estado grave, informó Telefuturo.

El joven reconoció que atropelló a la mujer y que se dio a la fuga porque supuestamente se asustó, varios conductores que presenciaron el accidente de tránsito lo persiguieron con bocinazos.

"Venía a cierta velocidad, entre 60 a 80 km/h, me percaté de lo que pasó pero por el susto me fui hasta donde dio mi vehículo. Me asusté demasiado y vine, me bocinaron y ahí me quedé. Sé que es muy grave", mencionó Víctor Caballero.

Según los datos recabados, la víctima cruzaba el paseo central de la avenida Fernando de la Mora cuando el conductor del vehículo cruzó el semáforo en rojo.

El hombre fue sometido al alcotest, cuyo resultado aún no fue dado a conocer.