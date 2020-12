“Son 500 personas en aproximadamente 130x20 metros, lo cual representa mayor riesgo para las posibilidades de un accidente, que gracias a Dios, estaban esperando la medianoche y estaban despiertos porque si ocurría cuando las personas ya estaban descansando, durmiendo, posiblemente íbamos a tener algún tipo de lesión o fatalidad, al menos, en esa parte la sacamos barata”, dijo Valdez en una entrevista con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

Más allá de que la posible causa del incendio voraz haya sido la pirotecnia, indicó que en dichas condiciones cualquier llama podría derivar en este tipo de siniestros.

“La estamos sacando barata. Este lugar está asignado, por así decirlo, a que en algún momento tiene que tener un incendio, y un incendio de estas características, y simplemente se está cumpliendo lo que está establecido”, recalcó.

Señaló que se salvaron casas que fueron protegidas por el trabajo de unos 130 bomberos y que también indicó que gracias al viento, que en un principio propagó más rápido el fuego, la dirección de las ráfagas permitió que otras casas se salven.

“Es material destinado a arder y va a arder. No sabés cuándo va a pasar, pero de que va a pasar va a pasar, entonces, esto estaba previsto a que pasara y pasó. Afortunadamente, era un viento norte, que llevó las llamas hacia las plazas porque si hubiese corrido hacia el corazón de la Chacarita tendríamos muchos más daños”, comentó.

“Esto se salió de control y es como una premonición”

El capitán reiteró que de seguir permitiendo este tipo de hacinamientos el riesgo de siniestro estará latente. “Vamos a suponer que hasta hoy no nos dimos cuenta que sí son lugares de riesgo, pero hoy nos damos cuenta”, explicó.

Pidió a las autoridades que en dicho lugar no se vuelva a habitar. “Será el rostro humano y social como dice la gente, pero acá pudieron haber muerto personas. Es necesario ver un lugar digno y seguro para que estas personas vivan. De qué sirve ‘quedarnos acá’ y perder todas las cosas. Lo poco que tenían se perdió y se va a volver a perder”, reflexionó.

También afirmó que la responsabilidad pasa por las autoridades que permiten la construcción de viviendas en lugares de hacinamiento y sostuvo que tienen las mismas responsabilidades y que “pueden ser penalizados por crimen".

Edificios con hacinamiento también son una preocupación

Valdez señaló que otra preocupación son los edificios de altura con hacinamiento, en donde se tiene un riesgo importante para lo cual -reconoció- no se tienen muchos elementos para combatir posibles incendios.

"Resulta que en el tema de altura muchas oficinas se mudaron y esos espacios quedaron como alquileres de viviendas, es decir que no estaba hechos para eso: Mayor demanda de energía eléctrica, hay gas en el lugar, se vive de noche y día, entonces, esto podría ser una aviso para todos", sostuvo.

Valdez también habló de la necesidad de fomentar las normas y la prevención de incendios.

"No se le puede echar la culpa al bombero que no llega rápido, porque el bombero no está ahí y tampoco puede ir matando gente. Se llega en 5 a 10 minutos, suficientes para un incendio, pero camiones cisternas que llevan litros de agua tampoco se pueden ir muy rápido. Hay que hablar de prevención, de bocas de hidrantes, de construcción", aseguró.