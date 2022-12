Rosana Amarilla, jefa de la Comisaría 59ª de Toledo Cañada, de Capiatá, habló en Monumental 1080 AM sobre la muerte del presunto ladrón, quien fue descubierto cuando estaba ingresando a una vivienda en el barrio Caacupemí.

Al respecto, sostuvo que el detenido, identificado como Juan Penayo, de 41 años, no falleció en la sede policial a su cargo. “El sábado esta persona ingresó a una vivienda, pero el perro alertó a los propietarios y hubo una pelea con las víctimas y lograron reducir a este delincuente”, relató e indicó que luego lo trasladaron hasta la comisaría.

Sobre el punto, siguió señalando que el personal del Grupo Lince le preguntó sus datos, pero el hombre no quiso identificarse.

“El personal de Lince le pregunta sus datos y él no quiere dar. Que un detenido no quiera dar sus datos no es problema porque le trasladamos a otra sede para conseguir su identidad a través del sistema AFIS, pero surgió otro código (nuevo hecho delictivo)”, especificó.

La comisaria dijo que luego de 40 minutos el personal le informó que el detenido se desmayó y lo trasladaron hasta el Hospital de Capiatá, donde poco después confirmaron su fallecimiento.

Según el médico de guardia, el hombre tuvo una muerte cerebral y su deceso fue a causa de un traumatismo de cráneo, de tórax y abdomen. Penayo contaba con antecedentes por homicidio, robo y hurto.

“Él no tenía rastro de alguna lección grave. ¿Para qué el policía va a agredir a una persona reducida?", indicó y señaló que el Ministerio Público ya ordenó la realización de una autopsia para aclarar las circunstancias de la muerte del hombre.