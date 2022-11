Candidato a fiscal general pide reconsideración de su puntaje

El juez Emiliano Rolón Fernández explicó, en conversación con Radio Monumental 1080 AM, que la omisión de algunos ítems en la evaluación le dejaron en 19 puntos de los 34 posibles. “Esto me obliga a hacer una propuesta de revisión”, agregó.

"Las documentaciones digitales que quedaron informáticamente archivados son útiles. En su momento, omití algunos y este recuento me resto puntos, al no tener en cuenta algunos ítems. Sin embargo, para este concurso es de escaso valor. Académicamente, mi solvencia no se discute", dijo.

Emiliano Rolón Fernández, de 66 años, es miembro del Tribunal de Apelación de la Capital. El mismo quedó entre los 36 admitidos en el proceso de selección.

El Consejo de la Magistratura dio a conocer este martes los puntajes preliminares publicados, correspondiente a la "etapa de evaluación de idoneidad profesional" de los candidatos para el cargo de fiscal general del Estado.

De 53 postulantes que se presentaron inicialmente para concursar por el cargo, ya fueron descartados 17 y ahora quedaron 36 en carrera para la Fiscalía General del Estado.

Los requisitos para el cargo de fiscal general

Entre los requisitos establecidos en el reglamento del proceso de selección de postulantes para la conformación de terna de candidatos al cargo de fiscal general del Estado están: ser un paraguayo natural con 35 años de edad, con título de abogado y tener cinco años de ejercicio en la profesión, en la cátedra universitaria en materia jurídica o en el ejercicio de la magistratura.

Asimismo, un requisito excluyente es contar con "honorabilidad", "conforme a la evidencia del respeto, consideración y estima que la sociedad o comunidad reconoce en los postulantes, motivados en las cualidades morales y trayectoria profesional".

El CM habilitó un formulario electrónico para presentar denuncias contra los postulantes al cargo, las cuales pueden acercarse hasta antes de las fechas de audiencias públicas, donde los candidatos expondrán su defensa sobre los reclamos hechos en su contra.