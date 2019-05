Camioneros levantan medida hasta la semana venidera

En nombre de las asociaciones de trabajadores del volante habló Julio Gamarra, de Agetrapar, mencionando que luego de conocer las explicaciones y las cifras brindadas por la presidenta de la petrolera estatal, Patricia Samudio, pudieron comprender cabalmente cómo maneja sus costos esta compañía y cómo viene la evolución en los precios internacionales del crudo, además de la fluctuación del dólar.

“El sector transporte viene pasando malos momentos con los precios actuales del gasoil; apenas da el resultado con estos precios y peor aún será con los eventuales reajustes”, sostuvo. Pero luego de las conversaciones de la víspera, según agregó, las asociaciones se comprometieron a dar una tregua hasta buscar, la próxima semana (se habla del martes venidero), soluciones y armar mesas técnicas para tocar el tema.

Gamarra brindó tranquilidad a la población, e instó a la ciudadanía a trasladarse y festejar en la fecha con total comodidad el Día del Trabajador, agregando que recibieron la información de primera mano de que Petropar cuenta aún con reserva para varios días con el mismo precio de gasoil.

Por su parte, Patricia Samudio mencionó que el alza en la cotización del dólar y del precio del crudo son elementos no manejados a nivel nacional, y que como institución se hará todo lo posible para que, al firmar los nuevos contratos la semana venidera, se pueda iniciar la conversación sobre los nuevos precios.

“Mostramos a los camioneros que la cotización fluctúa. No me animo a dar alguna cifra de la eventual alza, pero no será de la noche a la mañana. Pero no nos pidieron subsidio y no se habló del tema”, explicó la presidenta.