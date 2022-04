En contacto con Última Hora, Marcos Andrés Díaz Saucedo, presidente de la Asociación de Grueros del Paraguay, señaló que durante el encuentro se definió volver a las calles para realizar manifestaciones, pero dijo que no todos coincidieron con realizar cierres de rutas.

En ese sentido, aseguró que los conductores que forman parte de la Asociación de Grueros y de la Asociación de Volqueteros no se plegarán a los bloqueos, pero que otros gremios de camioneros anunciaron que sí llevarán a cabo la medida de fuerza.

Algunos de los Pedidos Escritos y Solicitados por los Camioneros en Pasacalles y Pancartas.jpg En los carteles desplegados en el escenario se pueden ver los tres principales reclamos de los gremios camioneros y afines: La derogación de la ley Zavala-Riera, la baja del precio del combustible y la libertad de los cinco camioneros imputados por presunta extorsión al gobierno. Foto: Darío Bareiro

“Somos varios gremios de camioneros y no todos concordamos (sobre el cierre de rutas). Nosotros no vamos a realizar cierres de rutas, solamente vamos a movilizarnos al costado de la ruta en la zona del ex Aratirí, pero otros grupos sí dijeron que cerrarán rutas”, indicó Díaz, cuyo gremio acostumbra movilizarse principalmente en la zona del ex Aratirí.

Asimismo, señaló que tampoco coinciden en los pedidos al Gobierno, ya que los distintos sectores tienen sus propias reivindicaciones. En ese sentido, dijo que los miembros de los grupos afectados por el supuesto hecho de extorsión son los que tienen como principal pedido que el Ministerio Público presente las pruebas contra los cinco imputados en la causa, así como la libertad de los detenidos.

Los cinco procesados son Ángel Zaracho, presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay; Roberto Almirón y Vicente Medina, titular y miembro de la Federación de Transportistas Autónomos del Paraguay, respectivamente; Juan Friedelin, de la Federación de Camioneros del Paraguay, y Julio César Solaeche, de la Asociación de Camioneros Ovetenses.

Los líderes camioneros supuestamente habrían pedido USD 1 millón para ya no realizar cierres de rutas durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez, pero su defensa informó que los mismos se declaran inocentes.

No obstante, Marcos Díaz manifestó que todos los camioneros del país concuerdan en seguir en la lucha contra las subas del combustible, que repercute finalmente en toda la población paraguaya y en el incremento de otros productos de consumo básico.

El trabajador explicó que la asociación, además de los choferes de grúa, también están organizados en conjunto con la Asociación de Volqueteros, así como conductores de camiones tumba y plataformas de viajes alternativos, principalmente de la zona del ex Aratirí, en la ruta PY02, Capiatá, Departamento Central.

Por otra parte, en el encuentro de los conductores también se trató la necesidad de defender la autonomía de Petróleos Paraguayos (Petropar) y pedir la publicación de la estructura de costo de la petrolera estatal, así como agilizar el proceso legal para que Petropar pueda salir a comprar sin ataduras burocráticas los carburantes, según informó el secretario general de la Central Obrera y Transporte del Paraguay de Petropar, Gerardo Parodi, al corresponsal de Última Hora Darío Bareiro.

Entretanto, también se habló del pedido para derogar la ley Zavala-Riera, que criminaliza las invasiones de tierras y que es resistida fuertemente por los campesinos.

Un mitín de representantes de diversos rubros en general, asociaciones, transportistas, sindicatos, oenegés y de la sociedad civil se realizó este sábado en el Teatro Municipal de Caacupé, que arrancó con algunos pasacalles en los que se podía leer el pedido de libertad para sus cinco líderes. Los trabajadores del volante solicitaron a los medios de prensa retirarse de la reunión, y aguardar fuera del recinto hasta el final.