Cámara de Senadores se ratifica en ser llamada honorable

El proyecto del senador de Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas , recientemente reincorporado en sus funciones, pretendía sacarle el título de honorable a la Cámara de Senadores . La iniciativa no tuvo el acompañamiento necesario y fue archivada.

La propuesta buscaba modificar el artículo 29 del reglamento interno de la Cámara Alta, que establece: “la Cámara de Senadores tendrá el tratamiento de honorable”.

Cubas sostuvo que desde la Real Academia Española se califica con este adjetivo a las personas dignas de ser honradas y que trabajan ad honórem. “Nosotros cobramos, por ende, desde mi modesto punto de vista, no es correcto el término”, explicó.

Por su parte, Enrique Riera, senador del movimiento Honor Colorado, consideró que se cometería un grave error de ser aprobado el proyecto de Cubas.

"Yo soy honorable, no me creo perfecto como toda persona; creo que Dios es el único perfecto, pero trato de honrar el cargo, acepto mis errores, pero no por eso se deja de ser honorable", mencionó.

"Si hacemos esto quedará en la historia que los propios senadores decidieron dejar de ser honorables", señaló además.

Asimismo, la senadora de Patria Querida Georgia Arrúa indicó que con la propuesta se menoscababa la institución. Instó también a que dentro de las plenarias se traten "proyectos importantes" y no "perder el tiempo con esto".

"Yo me considero una persona honorable, trato de hacer en lo posible lo mejor en el cargo que por estos cinco años me tocan y así también mi bancada", expresó.

La iniciativa había tenido aceptación de un sector ciudadano en las redes sociales tras los bochornosos espectáculos que se dieron en este último año. El pleno del Senado ha sido escenario de distintos tipos de agresiones entre los legisladores.

Además, varios senadores fueron expulsados de sus curules, como es el caso de Óscar González Daher y Víctor Bogado, acusados de hechos de corrupción.

El caso más reciente de destitución fue el de Dionisio Amarilla, denunciado por hechos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y corrupción.