Buscan agilizar paso por el puente Encarnación-Posadas

La reunión se cumplió en la zona primaria del puente y contó con la presencia de autoridades sanitarias y de control de ambos países, quienes se mostraron preocupados por la situación que viven miles de personas, principalmente compatriotas que están retornando a la Argentina tras pasar las fiestas de fin de año con sus familiares en Paraguay.

Las largas filas sobre el puente Encarnación-Posadas, y por las avenidas y calles de Encarnación para ir a la Argentina se da desde el sábado, primer día del año 2002, y cada vez es más extensa la demora para el ingreso al vecino país. En la mayoría de los casos deben esperar entre 5 y 12 horas para cruzar el viaducto internacional que muchos calificaron como inhumano y todo se da del lado argentino, incluso se registraron personas descompensadas por el intenso calor.

“Estamos buscando todos los mecanismos para tratar de agilizar el tránsito por este cruce fronterizo. Fundamentalmente lo que nos está pasando es que la mayoría de los que ingresan no cumplen las normativas, no traen el test del antígeno que es requisito para ingresar al país, más la vacunación completa, la gran mayoría en este momento no lo está haciendo, así que eso enlentece el trabajo del lado argentino, principalmente lo que no tienen es el test y se van a hacer el otro lado y eso hace la demora sobre el puente”, manifestó Carlos Báez, subsecretario de logística del Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.

En el afán de agilizar y evitar que la gente este sobre el puente durante mucho tiempo, el puesto de control sanitario será trasladado de la cabecera argentina al centro de frontera lado paraguayo como plan piloto. Con esto la cola de vehículos se extendería por las calles de Encarnación, y la gente tendrá la posibilidad de acceder por lo menos a comprar agua, y se estaría baños químicos.

Alcides Brizuela, administrador de Aduana de Encarnación y coordinador del Área de Control Integrado explicó que la mayoría hace su test de antígeno en el puesto de control sanitario instalado del lado argentino porque es más barato, por lo que plantean equilibrar el mismo precio en ambas orillas, a más de trasladar el puesto a territorio paraguayo.