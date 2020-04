Bronco envía saludos a Paraguay a través de Facebook Live

Si bien todos esperaban el vivo de José Guadalupe Esparza, pasadas las 21.00, en la cuenta del Facebook publicaban una disculpa y mencionaban que por cuestiones ajenas estaban con problemas para realizar la charla online.

Leé más: Bronco, la serie se verá por las pantallas de Telefuturo en abril

"Seguimos trabajando en ello, en unos minutos les confirmamos si podremos realizarla o se re agenda, gracias por su comprensión", decía el mensaje que desanimó a los fans.

Sin embargo, minutos después, los fanáticos pudieron observar a José Guadalupe Esparza y a su hijo José Adán Esparza a través del Facebook.

El primer saludo realizado por el líder del grupo Bronco fue para Paraguay.

"Saludos Paraguay y gracias por aceptar nuestra serie, sabemos que están muy metidos con la serie de Bronco en Paraguay, lo cual lo agradecemos infinitamente", expresó José Guadalupe Esparza, más conocido como Lupe.

Nota relacionada: La serie del fenómeno musical Bronco llega hoy a Telefuturo

Uno de los seguidores le escribió: ¿Tienen idea de cuantos litros de cerveza se bebió y cuantos pack de internet hemos hecho aquí en Paraguay esperándoles?, a lo que Lupe entre sonrisas contestó que regresarán pronto.

Muchos paraguayos se conectaron a la red social y enviaron sus saludos a este grupo tan querido en el país.

No pudieron conectarse todos por problemas técnicos

"Hola gente hermosa, mil disculpas, tuvimos problemas, no se si con la aplicación Facebook, tuvimos problemas técnicos y no pudimos conectarnos todos y no quisimos así simplemente dejarlos entonces estamos aquí nosotros dos, José y yo. Vamos a pensar que esta no vale, en un futuro lo haremos otra vez", decía Lupe a quien se lo vio con su infaltable sombrero en la cabeza que lo caracteriza.

Manifestó que lo intentaron de muchas maneras, sin embargo, no pudo ser posible que se conectaran los cinco integrantes del grupo.

Te puede interesar: Guadalupe Esparza no vio la serie Bronco para no volver a llorar

"Deseamos que ustedes y toda su familia estén en perfectas condiciones y a seguirle echando ganas en todo este asunto, yo creo que siendo muy positivos llegamos ya a más de la mitad del trayecto, así que hay una luz en el camino y hay que llegar a ella sin bajar la guardia, al contrario, vamos hacerla más intensa, vamos a pelear duro y hacer todo lo que esté en nuestras manos para salir pronto de esta", manifestó.

Contó que le tocó pasar la cuarentena a causa del coronavirus con su hijo José porque son vecinos y comparten el mismo patio de la casa.

Por su parte, José Adán Esparza dijo que desea que toda la agrupación esté completa para poder conversar con sus seguidores.

Refirió que durante la cuarentena estaban trabajando por el último tema denominado Resistiré, material en el cual 30 artistas unieron sus voces para hacer su propia versión en plena pandemia del Covid-19.

"Es una canción que se va hacer a beneficio, se va hacer un centro para apoyar a todas aquellas personas que sufren de este virus, la idea es no saturar los hospitales y nos pareció muy interesante, estamos muy agradecidos y muy honrados en poner también nuestro granito de arena en ese tema", expresó.

Leé más: Una serie contará la historia de Bronco

Prometieron otra transmisión en vivo en el cual estarán presentes todos los integrantes del grupo musical.

La transmisión en vivo de Bronco causó furor en todos sus seguidores, tuvo 65 mil comentarios, fue compartida más de 3.000 veces y 317.000 reproducciones.

Al final de la transmisión compartieron la canción Que no quede huella que fue grabada por sus cinco integrantes desde el rincón de sus hogares.

Embed Amigos, les compartimos una canción que hicimos desde casa, cuídense y sigamos las recomendaciones que nos hacen para que todo esto termine muy pronto.Abrazos y Bendiciones para todos#QuedateEnCasa Publicada por Bronco en Miércoles, 29 de abril de 2020

La última vez que el grupo Bronco actúo en Paraguay fue el pasado 2 de febrero en el Anfiteatro José Asunción Flores, de la ciudad de San Bernardino, en el evento denominado Ja'umina.

La serie Bronco se emite por Telefuturo

Bronco es un grupo musical mexicano liderado por José Guadalupe Esparza (primera voz y percusiones), quien se inició en la música al lado de sus amigos de secundaria: Javier (guitarra), Choche (bajo), Juan Manuel (batería) y Erik (teclados). Los inicios de la agrupación no fueron fáciles, pero toda su lucha tuvo frutos y su fama trascendió fronteras.

Toda esa apasionante historia se resume en Bronco, la serie, que llegó en abril a las pantallas de Telefuturo y se puede observar de lunes a viernes a partir de las 22.00.

Te puede interesar: El grupo Bronco arranca su quinta década colaborando con Río Roma

Es una producción biográfica que cuenta cómo se fundó, los obstáculos que enfrentó para incursionar en mundo de la música, hasta cómo logró convertirse en uno de los conjuntos más populares de México.

Bronco es una agrupación de música regional mexicana, especializada en el estilo grupero, famosa por sus baladas, cumbias, rancheras y huapangos. Sus integrantes son originarios de Apodaca, Nuevo León, y han vendido más de 54 millones de copias. El grupo también ha ganado variedad de premios y nominaciones a lo largo de su historia que tiene más de 40 años.