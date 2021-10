“El tema de Caacupé seguimos discutiendo, pero es algo que vamos a ir evaluando constantemente de acuerdo a la situación sanitaria. Si esto va empeorando por supuesto que vamos a poner más límites a Caacupé y otras actividades que aglomeren”, sentenció Borba.

Asimismo, resaltó la importancia de la vacunación contra el Covid-19 para retornar de a poco a la normalidad. “Tenemos que preocuparnos un poquitito más y terminar de decidir por vacunarnos. Tenemos un porcentaje relativamente elevado de vacunados, pero no es suficiente”, añadió.

"No nos cansamos de decir todos los días y constantemente acerca de la necesidad que hay de vacunarse. Se ha demostrado esto internacionalmente, y vemos qué sucedió en otros países que ya procedieron al tema de la vacunación y cómo les fue, que están llevando otra vez una vida relativamente normal”, aseveró el funcionario.

Recordó que actualmente el proceso de vacunación se volvió más accesible y simple para las personas, que están llegando a las casas para vacunar, que incluso hay gente que “elige la plataforma que se va a aplicar” y que, si uno no pudo registrarse antes, puede hacerlo al momento de ir hasta el vacunatorio.

No obstante, lamentó que, a pesar de todo ello, de la cantidad de centros de vacunación que habilitaron en todo el país y de la eficacia que presenta la vacuna, muchas personas no se acercan o no se quieren vacunar.

“Cuando nosotros tuvimos la posibilidad de seguir vacunando en forma masiva teniendo las vacunas, se desaceleró completamente el número. (…) Llegamos a vacunar a 140.000 personas en un día, que fue nuestro récord, y ahora estamos vacunando a un promedio de 4.000, 5.000 personas nada más por día, saliendo incluso a vacunar a las casas, a los distintos lugares donde hay cierta aglomeración de personas, como los mercados”, afirmó el ministro de Salud.

Sobre las proyecciones con las que cuentan en la cartera de Salud sobre un posible repunte de los casos o una tercera ola en noviembre, no pudo confirmar, pero alertó que el aumento de los casos que se viene dando es preocupante.

“No quisiera decir cuál va a ser el momento, pero tenemos un aumento importante de casos en los últimos días, lo que nos llama la atención y nos preocupa otra vez. (…). Ayer (miércoles) tuvimos 5 fallecidos, 4 de ellos no estaban vacunados, entonces eso tiene que llamar la atención”, ejemplificó Julio Borba, añadiendo que esperan no llegar a la tercera ola, teniendo en cuenta que el sistema de Salud del país no podría abastecer.

“No queremos una tercera ola, nadie quiere. Más allá de que crecimos mucho, el sistema de Salud tiene sus límites y no queremos volver a pasar por ese estrés innecesario”, finalizó.

Hasta el momento, la celebración mariana de Caacupé se realizará respetando las medidas sanitarias y se contará con vallas divisorias en la explanada de la Basílica Menor. No obstante, se anunció que para el ingreso no se exigirá el carnet de vacunación.