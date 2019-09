Bienvenidos al Jardín del Pantanal llega como un canto de esperanza

Ayer, durante una conferencia de prensa, se dieron a conocer detalles de la puesta, que tendrá la participación especial de la cantautora española Marina Rossell.

“Me siento como un artesano al armar esta obra donde los bailarines del Ballet Nacional de Paraguay mostrarán en escena amores, soledad, encuentros, despedidas, transformaciones. Quiero enfatizar que, a pesar de las dificultades, podemos construir un sitio mejor como legado a futuras generaciones”, comentó acerca de la pieza Ramón Oller, bailarín, coreógrafo y director de compañía de danza contemporánea, nacido en Barcelona.

La propuesta coreográfica de Oller es un canto de bienvenida a la esperanza de reutilizar todo lo que en este mundo fuimos rechazando, a través de danza poética, donde la libertad se da la mano con los sentimientos más profundos del ser humano.

La puesta en escena destaca la preservación de la cultura de los pueblos indígenas y la riqueza de la naturaleza que existe en el Paraguay.

El director, quien trabajó en compañías en España, Nueva York, Suecia, Holanda y Puerto Rico, recalca que se trata de un canto de esperanza hacia la humanidad, que, a pesar de tantas guerras y conflictos, debe dejar como legado lo mejor posible.

MÚSICA. La cantautora española Marina Rossell interpretará en vivo varios de sus temas propios, algunos de su nuevo disco. La profesional ejecutará una guitarra Borja artesanal, hecha de palo santo rosa nacional, especialmente estacionada en nuestro país, cuya roseta es de la flor nacional mburucuyá.

“Estoy contenta de estar aquí, después de 23 años. Voy a estrenar un montón de canciones y me da placer estar en Asunción después de tanto tiempo. Esta tierra roja tiene algo que me conecta con ella. Me siento tranquila y feliz de estar aquí”, expresó Marina Rossell.

Además de los temas de Rosell, la obra incluye músicas de compositores e intérpretes nacionales, como José Asunción Flores, Félix Pérez Cardozo, Ricardo Flecha, Purahéi Soul, entre otros.

De esta forma, Bienvenidos al Jardín del Pantanal se suma a las actividades culturales para candidatar a la guarania como patrimonio cultural intangible de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco).



A saber

Espectáculo: Danza contemporánea Bienvenidos al Jardín del Pantanal, del coreógrafo y director español Ramón Oller, a cargo del Ballet Nacional de Paraguay.

Fechas: Sábado 28, a las 20.00, y domingo 29, a las 17.00.

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Presidente Franco entre Chile y Alberdi).

Acceso: La función del sábado tendrá un costo de G. 65.000 (Platea y Palco), y G. 45.000 (Tertulia y Paraíso), a la venta por la Red UTS. El domingo, G. 35.000, a la venta en la boletería.

Participación especial: Marina Rossell.

Intérpretes: Ballet Nacional de Paraguay, integrado por Gloria Morel, Laura Cuevas, Sonia Giménez, Hugo Rojas, Víctor Maldonado y José Ma. Villanueva).

Invitada: Graciela Meza.