Berta Rojas realizará un concierto virtual desde su casa

La celebre guitarrista paraguaya compartirá lo mejor de su repertorio, por primera vez desde su casa, en los Estados Unidos.

Embed Berta Rojas invita a su primer recital online desde su casa en Boston. Será transmitido este martes 7 de julio de manera gratuita y sin inscripción previa a las 19:00 h de Paraguay



Los compositores Byeong Woo Lee, Julio César Oliva, Vincent Lindsey-Clark y Edín Solís serán los encargados de presentar sus propias obras, como parte de este concierto.

El concierto tendrá un especial acompañamiento de músicos, entre ellos se destaca el cuarteto de cuerdas compuesto por los violinistas Diego Tejedor y Guillermo Rubino, Sepehr Marjouei Nouri, en la viola y en el cello Rafael Delgado. Bajo la dirección, arreglos y mezcla del maestro Popi Spatocco.

El primer Home Sessions de Berta es presentado por The Americas Society y el New York Guitar Seminar at Mannes.