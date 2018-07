Benigno López niega pero no descarta más impuestos

“Yo formo parte de la comisión de transición, y no hay ninguna propuesta de aumento para la ciudadanía. Se está recibiendo información del Ministerio de Hacienda. Estamos recibiendo el informe de datos, situación fiscal. El futuro es impredecible, pero no hay propuesta del Gobierno electo para aumentar el impuesto. No existe”, dijo.

Consultado acerca de cómo lidiará con las presiones de políticos durante su gestión como ministro de Hacienda, Benigno López evitó responder con claridad.

Lea más: Ocho hombres pisan fuerte y forman parte del primer anillo de Mario Abdo

“No veo como malo que haya políticos. Dame un ejemplo claro de qué presiones. Yo no conozco sobre la presión política en Hacienda porque nunca estuve ahí. Vamos a hablar con todos (los políticos). Vamos a manejar como se debe manejar”, refirió.

Benigno López vaticinó que no habrá un cambio de perfil en el Ministerio de Hacienda y afirmó que el trabajo que se realiza actualmente en la cartera estatal es bueno.

“Yo tengo un alto concepto de la gente que está en Hacienda, hay gente muy preparada y responsable. Habrá movidas, pero no va a haber un cambio de perfil. A mi criterio se están haciendo bien las cosas ahí”, afirmó.

Benigno López, actual presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), habló con los medios durante la inauguración del Parque Urbano, situado frente al Banco Central del Paraguay (BCP), en Asunción.