Benigno López acompaña el control de Aduanas a couriers

López indicó en la 780 AM que la DNA detectó algunas irregularidades de parte de las empresas de remesas. Además, sostuvo que “el problema lo hicieron los couriers, no Aduanas”, ya que, aparentemente, anteriormente no se controlaba las mercaderías.

Según el ministro, los couriers declaraban que ingresaban otro tipo de mercaderías, generalmente más baratas de lo que realmente eran. Destacó que finalmente Aduanas haya decido hacer el control.

Los miembros de la Cámara Paraguaya de Empresas de Remesa Expresa (Caperex) no se mostraron en contra de los controles, pero sí criticaron la demora en ese proceso de verificación.

Además, para la Caperex, no había una explicación razonable para la retención de mercaderías. Uno de los componentes del organismo, Américo Benítez, alegó que, si se cumplieron los requisitos, la mercadería no puede quedarse retenida.

Los empresarios auguraron que, por este tipo de controles, el uso de tarjetas de créditos disminuirá, afectando, incluso, puestos de trabajo.

Aduanas detectó evasión millonaria

Aduanas detectó un esquema millonario para evadir impuestos a través de las compras vía internet, por lo que decidió intensificar los controles. La mayoría de las mercaderías ingresan por el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

El director de la DNA, Julio Fernández, intentó transmitir tranquilidad, afirmando que se descomprimió bastante el proceso de entrega de los couriers luego de los controles. Aunque las quejas siguen.

Pago por remesas expresas vía couriers

Desde el 2015, hay una resolución vigente sobre el pago de impuestos de las remesas expresas que se traen vía couriers. Sin embargo, no se estaba aplicando estrictamente. Según Fernández, los productos de hasta USD 100 pagan un IVA casual del 13%.

A partir de esa suma hasta los USD 1.000, las mercaderías deben pagar IVA más arancel que, dependiendo del producto, puede llegar hasta el 35%. Mientras que los que superan los USD 1.000, ya deben hacer despacho.