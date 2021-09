"Es una historia importante e increíble, clásica en términos de narrativa: ante una gran injusticia una mujer decide alzar la voz y buscar justicia poniéndose a sí misma en riesgo, el hecho de que sea un hombre poderoso quien abusa de ella parecía algo relevante en la actualidad y que podía generar catarsis y empatía", señaló.

La historia, contada desde tres puntos de vista diferentes, gira en torno a una mujer noble que en la Francia del siglo XIV decide testificar en contra del mejor amigo de su marido a causa de una violación, lo que llevará a que el destino de los tres se decida en un duelo a muerte.

The Last Duel | Official Trailer | 20th Century Studios