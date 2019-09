Baruja afirma que ministros le ignoran y pide “gestos”

Estancada. Juan Carlos Baruja dice que la unidad no pasa del discurso y reclama hechos.

Como miembro del movimiento Honor Colorado, cuestionó que no haya respeto hacia autoridades que no formen parte de Colorado Añetete.

“Respeto a la institucionalidad de las autoridades municipales y departamentales que no sean del movimiento oficialista. En mi caso, muchos ministros han visitado y visitan el Departamento de Paraguarí sin siquiera comunicarme. O sus funcionarios no coordinan ninguna de las acciones con el Gobierno departamental”, apuntó.

El gobernador manifestó que pese a ser un representante del Poder Ejecutivo, instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) o el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) llevan adelante trabajos y no dan participación a la gobernación solo por no ser oficialista. “Cuando se actúa de esta manera, no se perjudica al gobernador, sino a la gente y al presidente porque la gente le culpa a él”, afirmó.

Baruja recordó la visita del fin de semana del ministro Rodolfo Friedmann, quien estuvo acompañado del diputado Miguel Cuevas, y él no fue avisado. Igual situación con el ministro del Ambiente, Ariel Oviedo. También aseguró que el MOPC realiza obras y no le consulta sobre qué tramos tienen más necesidades. No se firmaron convenios pese a los pedidos, pero sí con intendentes oficialistas.

Insistió en que son necesarios los gestos, como la restitución de funcionarios despedidos por ser de Honor Colorado y el cambio de ministros para mejorar la gestión del Gobierno y reactivar la economía. “De nada valen los discursos cuando la heladera está vacía”, indicó.

Recalcó que se deben tener en cuenta a los afiliados colorados, ya que existen muchos que no son del partido.

Baruja mencionó que la mala situación económica hace que la ciudadanía rechace al presidente de la República Mario Abdo Benítez. “Si hoy hay elecciones generales, el Partido Colorado va a perder como la guerra por culpa de Marito”, aseveró.