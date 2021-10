Barros Schelotto intentará romper la sequía de local

Cuenta regresiva atendiendo el siguiente combo de las eliminatorias frente a Chile y Colombia. Con palabras directas y sin vueltas, el nuevo orientador se refirió a los convocados del exterior: “Están los que creemos deben estar” que en total son 23 a los que se sumarán en los próximos días probablemente no más de 8 del plano local. De los citados los que retornan son Celso Ortiz del Monterrey y Matías Rojas de Racing, siendo Rojas el de mayor llegada sobre campo rival. No se descarta la idea que los mismos puedan ser incluso titulares contra Chile, es la sensación que nos da. El enfoque del técnico ya manifestado con anterioridad es que se debe imponer la localía como factor determinante ante cualquier rival, características perdidas y que dañaron enormemente la imagen del fútbol paraguayo. Los que vinieron se llevaron puntos y hasta se hizo costumbre en cada partido en el Defensores, salvo Venezuela a quien se ganó por 2-1, las estadísticas dan cuenta del fracaso jugando en casa. Aquí detalles: con Perú 2-2, también 2-2 con Bolivia, 1-1 con Colombia, 0-2 ante Brasil, se le ganó a la Vinotinto (fue la excepción), empate con Argentina sin goles el pasado 7 de octubre. ¡Cómo refutar los números ante esta cruel realidad! Y conste que nos referimos solamente a las clasificatorias camino a Qatar. Por eso es razonable entender a Barros Schelotto quien se caracterizó como jugador por su gran entrega y temperamento en cada juego. Lo que consideramos capital ante la roja será la base de cara al futuro cuando se está más afuera que adentro en la lucha, las cartas deben ser bien distribuidas y la responsabilidad en campo ni hablar. Se apuesta todo en seis confrontaciones, donde el hilo de la eliminación crea un trauma que está presente en cada hincha. No se toca Pese a que las críticas no cesan en Chile con relación al famoso recambio de la selección por la falta de renovación en la plantilla, hecho que se viene arrastrando luego del bicampeonato de América y como consecuencia de los resultados posteriores, Martín Lasarte se mantiene en la posición de no tocar y respaldar plenamente a los referentes del grupo liderado por Arturo Vidal. A esto acompaña las dos victorias consecutivas que le dio oxígeno en la carrera mundialista. Dos ganados de manera continua menguaron en cierta manera los ánimos pero sigue vigente la idea de que llegó la hora de la transformación y no vivir con el recuerdo. Los medios chilenos apuntan en que hay que: “Encontrar en los futbolistas en formación las alternativas que permitan refrescar a la Roja en el mediano y largo plazo”. El próximo rival de Paraguay está en sexta posición con un punto de ventaja. Ya que estamos en este frente a frente, consignemos que para el mundial del 2014 Paraguay había caído en Sajonia el 7 de junio por 2-1, reponiéndose para el 2018 logrando la victoria por el mismo score y contando como titulares con Gustavo Gómez y Óscar Romero, quien sería llamado para el combo venidero. Cartelera y árbitros Se ratificaron las fechas, se nombraron los jueces y queda afuera del paquete del 11, Uruguay-Argentina quienes se enfrentarán al otro día en Montevideo en cancha de Peñarol con un aforo del 75% aprobado por el gobierno de este país, es decir 30.000 entradas habilitadas. El mismo sistema se implementará para las finales de Sudamericana y Libertadores. En cuanto al fútbol propiamente dicho la diferencia es grande de uno y otro, los albicelestes en segunda posición arañando un cupo para el Mundial y los charrúas con la forzada permanencia del Maestro Tabárez como técnico como consecuencia del bajón sufrido y la quinta posición actual que le da derecho al repechaje. Los encuentros del 11 son: Ecuador-Venezuela bajo la conducción de Christian Ferreyra, Paraguay-Chile dirigido por Patricio Loustau, Brasil-Colombia con Roberto Tobar y Perú-Bolivia con Éber Aquino. Al día siguiente para Uruguay-Argentina estará Alexis Herrera. Cumplido el pedido Publica Olé, Lionel Messi le hizo llegar al hijo de Tacuara Cardozo la camiseta argentina autografiada por el mejor jugador del mundo. La petición se hizo en el encuentro disputado el 7 de octubre pasado donde el delantero de Libertad hizo banco y por las relaciones con Pablo Aimar (compañeros en el Benfica), se dieron un fuerte abrazo originándose el pedido de la indumentaria de Messi. El diario argentino da cuenta que el reconocimiento fue el siguiente: “Gracias mi amigo Pablo por el presente autografiado por el ídolo de mi hijo”, escribió el delantero de Libertad en las redes. Vale la pena mencionar que el experimentado delantero paraguayo fue citado en las últimas convocatorias de la albirroja bajo la conducción de Berizzo. Sudamericana y Libertadores Todo listo en el estadio Centenario para las finales. El propio Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, visitó el escenario interiorizándose de todas las mejoras del mítico estadio que recibirá a los protagonistas para tan grandes eventos. El 20 cara a cara Bragantino (quien eliminó a Libertad) y Paranaense. El 27 Palmeiras-Flamengo de los más poderosos de este país. Como se aprecia de comienzo a fin fueron los brasileños quienes avanzaron a paso firme hasta llegar a esta instancia.