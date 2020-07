Bandas y solistas locales siguen creando durante la cuarentena

El rubro musical es uno de los que continúan funcionando a pesar de la cuarentena, sobre todo en lo referente a la creación y producción de materiales, que pueden distribuirse y promocionarse en forma digital.

Entre los artistas que actualmente están presentando nuevas producciones se encuentra el DJ y productor paraguayo Xavier Torrasca, más conocido como Audioiko, quien reside en Nueva York. El músico toma un nuevo camino para su carrera musical a través de On your Mind, la primera canción de su EP Far Away, el cual remonta a la década de 1980, con un toque futurista. “Me inspiré en mis listas de reproducción de la infancia, y mi conocimiento en la producción musical buscó conectarse más profundamente con los oyentes en todo el mundo”, contó. La canción está disponible en todas las plataformas digitales desde fines del mes de mayo, logrando rápidamente una gran cantidad de reproducciones, mientras que su video oficial fue recientemente estrenado en el canal en YouTube y puede verse desde el enlace http://music.audioiko.com/OnyourmindVIDEO. Nuevo sencillo. El grupo Ndavaru, una banda de folclore-fusión instrumental, presenta un nuevo sencillo titulado Misterios del corazón. Este lanzamiento se da tras nueve años del primer disco ofrecido por la banda, Lamento de la Naturaleza (2011). “Es una canción cuya melodía narra el dilema entre el corazón y la razón, en la búsqueda de un camino de vida a seguir”, explican los músicos. La agrupación nació en el año 2009, en busca de una nueva voz en la música popular del Paraguay, mezclando instrumentos acústicos y eléctricos. El sencillo Misterios del corazón está disponible en todas las plataformas digitales: Spotify (https://bit.ly/SpotifyNdavaruMisterios), Deezer (https://bit.ly/NdavaruMisterios), YouTube Music (https://bit.ly/YTNdavaruMisterios). Además, en las redes del grupo Facebook (Ndavaru), Instagram (ndavaru.py) y Youtube (Ndavarú). DEBUT. El grupo Los del Boulevard (@Losdelboulevard) presenta su primer material de estudio, tras más de una década en los escenarios realizando covers. Se trata de un single titulado Ella misma, y el mismo estará disponible en diversas plataformas digitales a partir de pasado mañana. Integran la banda José López (batería), Lorenzo Morales (guitarras, armónica y voz), Mario Mieres (teclados), Gustavo Areco (bajo y voz), Gabriel Espínola (guitarra y voz principal).





