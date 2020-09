Bajante del río y fallas afectan al acueducto del Chaco, reporta Essap

Al respecto, el titular de la empresa estatal, Natalicio Chase, explicó a Última Hora que la decisión se debe a las fallas técnicas registradas en la etapa de prueba y además por el bajo nivel que tiene actualmente el río Paraguay.

Sostuvo que por un error de diseño en la etapa de construcción, de la que estuvo a cargo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), no se previó los niveles críticos del río. "Entonces, las bombas ya no succionan el agua", afirmó.

Posteriormente, Chase expuso que las constantes fallas se van detectando en la medida que se va probando la presión del agua. Recalcó que el acueducto del Chaco sigue con pruebas de operaciones.

"En la prueba que estamos haciendo ya tuvimos varios inconvenientes y seguramente vamos a seguir teniendo por un tiempo. Al someter al acueducto a diferentes presiones fallan algunos accesorios, algunas válvulas ventosas, algunos tubos", señaló.

El titular de la Essap también dijo que se trata de una obra de 203 kilómetros y "que nunca se llevó a una situación de prueba de funcionamiento". Estimó que persistirán los inconvenientes por varios meses.

"Todavía no se terminó de limpiar el acueducto. Hay todavía restos de la etapa constructiva dentro del tubo. Todavía no terminamos la limpieza en estos momentos. Estamos repartiendo agua no apta para el consumo humano", indicó.

Una vez que se cierre dicho proceso se va a permitir el consumo del agua, aseguró el presidente de la empresa estatal.

En cuanto al problema de la bajante del río Paraguay, Chase agregó que la planta ubicada en Puerto Casado (Alto Paraguay) tendrá que ser parada para que el MOPC realice trabajos de modificaciones en la toma de agua durante unas semanas.

El anhelado acueducto en el Chaco Central fue inaugurado el pasado 31 de agosto para abastecer del líquido vital a varias poblaciones, incluyendo a 85 pueblos indígenas de la región Occidental.

Hace un par de semanas se detectó incluso el robo de agua en el sistema de distribución luego de ser habilitado. Se evaluó los daños y luego se radicó la denuncia ante la Fiscalía.